桃園23日將進行第6輪國產高端疫苗接種，36個接種站將於23日開打，醫療院所也同步從23日至29日施打。桃園市交通局提醒，65歲以上年長者可以用電話預約6家愛心計程車隊，免費搭車前往接種疫苗。

交通局指出，65歲以上年長者在23日至29日間，無論到社區接種站、衛生所或醫療院所，只要電話預約6家計程車隊，計程車司機會自備免費乘車單，長者或陪伴者只要填寫姓名、地點、電話、健保卡卡號及出生年月日，經乘車者簽名後即可免費搭乘愛心計程車。

交通局公共運輸科長陳家緯說，全市疫苗接種愛心計程車共有2320輛，自6月15日起針對長者及孕婦疫苗接種的交通服務共出勤4萬8千多趟次，合作車隊共有6家，包括衛星車隊、新利達衛星車隊、大文山衛星車隊、大都會衛星車隊、新梅衛星車隊及台灣大車隊，此外，復興區因經營環境特殊、路程較遠，則由區公所代與個人計程車簽訂委託服務契約接送山區民眾。

交通局局長劉慶豐表示，目前本市新冠肺炎疫情嚴峻，為確保國人健康，減少感染病例擴散，搭乘公車、計程車，進出大眾運輸場站，禁止飲食，搭車全程配戴口罩，且須簡訊實聯制，民眾若有發燒或呼吸道疾病等症狀，以及屬於居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間者，盡量減少外出，如需就醫請電洽本府衛生局協助（電話0800-033355），勿搭乘大眾運輸工具，以降低疫情擴散風險。