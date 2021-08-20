每個人面對心儀對象的反應各不相同，有些人熱情如火，勇於示愛，不過也有人明明很喜歡卻總是裝作不在意，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，喜歡一個人經常口是心非，下意識就想要逃避。

處女座：

處女座是典型的口是心非，表面上對喜歡的人毫不關心，但其實背地裡會忍不住窺探對方的消息。面對心儀對象，處女座不會輕易主動，甚至會下意識逃避，越不理你就代表越愛你。

金牛座：

金牛座個性踏實穩重，喜歡事情按部就班的照著原有的計畫發展，不愛任何不受控的變化，這會讓他們沒有安全感。面對心儀對象，他們也會下意識選擇逃避，因為他們不知道該怎麼妥善處理兩人關係。

水瓶座：

水瓶座對於愛情有許多憧憬，但與之相比，友情還是略勝一籌，因此他們發展一段感情幾乎都是從朋友開始，如果水瓶座發現這段關係逐漸轉變為愛情後，他們會慢慢疏遠對方，若即若離的態度經常讓對方不知所措。