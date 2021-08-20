國內疫情趨緩，連江縣交通旅遊局長林長青表示，空運部分馬祖、台灣目前每天往返6班次，南竿機場起降5班次、北竿機場起降1班次，隨著疫情趨緩，預計於9月初加開台北飛南竿往返1班次，後續會視疫情滾動式調整，符合民眾及遊客的需求。

此外，海運部分於疫情前一周6航次，受到疫情影響降為一周4航次，目前暫時不會新增航次，仍維持周一、周三、周五、周日從基隆開航前往馬祖。

林長青說，馬祖近年來持續增取第二家航空公司進駐，各界都樂觀其成，未來也會爭取從高雄飛南竿航線，盼提供中南部民眾、馬祖鄉親更方便的交通選擇。