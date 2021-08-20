詹氏（Jane's）防務刊物官網報導，馬來西亞皇家海軍先前在一次演習中，罕見地實際對外展示反艦能力，共試射3枚法製飛魚（Exocet）反艦飛彈。《國際財經時報》（International Business Times）17日指出，這是該國在與中國大陸南海爭議中的最新舉動。

根據報導，在「Taming Sari 20/21」演習期間，馬來西亞皇家海軍卡斯土利級巡邏艦「力僑號」（KD Lekir，F-26）和萊丘級巡防艦「萊丘號」（KD Lekiu，FFG-30），各發射1枚飛魚MM40 Block II反艦飛彈，鮋魚級潛艇「敦拉薩號」（KD Tun Razak）則在潛航狀態發射1枚飛魚SM39 Block II潛射反艦飛彈。

這是卡斯土利級巡邏艦首度公開試射飛魚反艦飛彈，馬來西亞皇家海軍在聲明中表示，所有飛彈都成功命中目標，展示了該軍種部署船艦保家衛國所需的專業能力和戰備狀態。除上述艦艇外，來自馬來西亞海事執法局（MMEA）和馬來西亞皇家空軍的船艦和航空機，也一同參與為期6天的演習，總兵力超過1000人。

《國際財經時報》指出，這是馬來西亞在與中國大陸南海爭議中的最新舉動，不過由於後者擁有數量龐大的海軍艦隊，馬來西亞皇家海軍目前仍不足以與其對抗，目前正透過「15變5」（15-to-5）艦隊轉型計畫，加強該軍種的任務執行能力。

中國大陸5月31日派遣運20、IL-76運輸機等16架軍機編隊進入馬來西亞海事轄區及亞庇飛航情報區，引起該國極大不滿，並在事件發生後不久宣布加速推動輕型戰機（LCA）標案，強化長期面臨戰機數量不足、戰備狀態不佳、機隊更新速度緩慢、缺乏預算等問題的馬來西亞皇家空軍。