1名女網友日前在瀏覽Google的街景地圖時，赫然發現過世1年的母親竟出現在街景中，讓她不禁悲從中來爆哭，她說可能是媽媽知道她工作情緒不好，冥冥之中出現讓她抒發情緒，事後還傳訊息給媽媽說「媽咪我看到你了喔」；其他網友則說真的是好大1顆洋蔥、很感人，也有人笑說母親沒戴安全帽。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前上班時準備要訂外送，開啟Google地圖研究要訂餐的餐廳在哪，沒想到瀏覽街景地圖時，赫然發現1個熟悉的身影，竟是她去年過世的母親，她的母親在1處鄉間小路上騎著機車，她看到後馬上悲從中來爆哭，同事看到她的反應紛紛嚇到。

1名女網友日前在瀏覽Google的街景地圖時，竟赫然發現過世1年的母親出現在街景中，讓她不禁悲從中來爆哭。（翻攝自Dcard）

該女網友事後PO文笑說，她媽媽當時還「沒戴安全帽、穿著毛毛襪又穿拖鞋」，她說原本工作上的壞情緒因為爆哭幾分鐘後抒發掉了，「覺得那些鳥事也沒什麼了，總覺得，搞不好是媽媽故意安排的，真的好巧啊！真是想她」，事後她還傳訊息給母親，「媽咪我看到你了喔」、「愛妳喔」。

其他網友則留言說，「目前是鬼月，可能冥冥之中媽媽透過這方式幫妳紓解工作壓力，有空可以去拜一下媽媽吧」、「以為是有趣的分享，結果居然是洋蔥」、「有洋蔥，我也好希望在街景上看到我媽媽」、「拍拍！加油加油，媽媽永遠在妳心中陪伴妳」、「我的天啊是我絕對跟你一樣爆哭」。