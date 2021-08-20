莫凡彼MOVENPICK今年推出的「莫凡彼重量裝5L冰淇淋 5折特販會」，針對特定城市舉辦年度限定場，繼台中、台北與桃園場次反應熱烈，吸引超過千人購買、熱銷數千桶後，3場共累計販售近萬桶，今（20日）起至29日快閃至比漾廣場3樓貴賓廳，期間限定舉辦新北市獨家場次，目標將銷售超過2000組﹗

比漾廣場「莫凡彼重量裝5L冰淇淋 5折特販會」，推出口味包含金典巧克力、草莓（圖）、夢幻香草、義大利起司風味、楓糖核桃、瑞士牛奶糖和咖啡7種，每桶原價2520元，特販會期間下殺5折1260元。（比漾廣場提供）

來自瑞士的莫凡彼，以瑞士阿爾卑斯山脈高山乳源，嚴選世界優質原料產地製造，這次在比漾廣場販售的「重量級5L冰淇淋」，每桶原價2520元，特販會期間下殺5折1260元，以每桶約50至60球的容量，搭配門市單球120元的售價，每桶價值超過6000元，推出的口味包含金典巧克力、草莓、夢幻香草、義大利起司風味、楓糖核桃、瑞士牛奶糖和咖啡7種。其中，金典巧克力在特販會是人氣冠軍。

比漾廣場「莫凡彼重量裝5L冰淇淋 5折特販會」，推出口味包含金典巧克力、草莓、夢幻香草（圖）、義大利起司風味、楓糖核桃、瑞士牛奶糖和咖啡7種，每桶原價2520元，特販會期間下殺5折1260元。（比漾廣場提供）

活動期間線上填寫訂購單，訂購後2天內取貨，訂購連結：https://pse.is/3lys9l。