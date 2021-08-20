台東縣府7月完成杉原建物點交，預計24日開放杉原海水浴場，至於各界關注的建物未來規畫，台東縣長饒慶鈴表示下半年展開民意收集。（蔡旻妤攝）

台東縣府7月完成杉原建物點交，預計24日開放杉原海水浴場，至於各界關注的建物未來規畫，台東縣長饒慶鈴表示下半年展開民意收集。（蔡旻妤攝）

台東美麗灣渡假村2020年經仲裁判定台東縣府以6.29億元買回建物後，今年7月完成建物點交，預計24日重啓開放杉原海水浴場，至於各界關注的建物未來規畫，台東縣長饒慶鈴承諾：「美麗灣案到我為止，縣府下半年展開民意收集」。

「把美麗還給杉原、部落」饒慶鈴20日邀請在地莿桐部落耆老以及管理杉原海水浴場的台東區漁會走入杉原建物與海水浴場，同時進行階段性報告，她強調，美麗灣渡假村建物點交後，已改名杉原建物，也承諾未來傾聽民意及專家學者意見，啟動杉原建物整體規劃，期盼創造產業、部落與環保的多贏局面。

延續中央「向山致敬、向海致敬」政策，台東縣府主張海洋與環境與全民共享，預計24日重新開放海水浴場。此外也已完成周邊木棧道修繕及設備改善工程，並設置浮球警戒線、畫設安全戲水區域、進駐合格救生員及救生設備。

座談中莿桐部落頭目吉鬧表示，希望杉原建物能騰出部分空間給部落族人使用，做為部落產業、文化及教育的永續推展；饒慶鈴當下回應，已與部落溝通協調，她表示，該給部落的，縣府不會打折扣。

縣府交通及觀光發展處長余明勳進一步說明，杉原海水浴場在19日做最後會勘後，預計21日開幕，24日正式免費開放進場，將進行人流控管，維持500人在沙灘上；海域上設置警戒線、安全戲水區外，現場有6名救生員維護水上安全，1樓提供盥洗室。後續也將整合富山護魚區，延伸保育區、擴大生態教育廊道，將延續全國模範的富山漁業資源保育區，發揚獨有的護漁、原民、幼教等多元文化。