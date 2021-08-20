日本自民黨計畫最快本月與台灣的民進黨針對安全問題會談，此次會談被視為兩國執政黨之間的「2＋2安全對話」。大陸國台辦發言人馬曉光20日發布「答記者問」評論，敦促日方在台灣問題上謹言慎行，停止一切涉台錯誤言行，並警告民進黨當局，若妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，注定失敗。

日本媒體報導，日本執政的自民黨外交部會（外交小組）會長佐藤正久，及國防部會（國防小組）會長大塚拓參與；台灣方面預定由執政的民進黨立委參與。這場會談預計透過線上形式舉行。

我外交部發言人歐江安19日表示，基於行政中立，外交部對政黨間交流的實質議題內容或舉行特定活動，沒有評論。

大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，日本政府和有關人士一段時間來在台灣問題上發表一系列錯誤言論，中方對此表示堅決反對。

馬曉光表示，中方敦促日方深刻反省歷史，立即糾正錯誤，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，停止一切涉台錯誤言行。

此外，馬曉光警告，民進黨當局妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，注定失敗。