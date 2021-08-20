新北市金山區公所原定5月20日舉辦「2021我金山我驕傲-第1屆金山區健走路跑活動」，受新冠肺炎疫情升溫影響而延期至11月20日下午4時舉辦，一切以民眾健康安全及防疫優先為第一考量，讓大家能夠更安心舒適參與，活動將於8月23日中午12時重新開放網路報名。

金山區長廖武輝表示，活動免費參加，全程3.8公里，主要路線為筆直的磺清路，不僅適合路跑新手參加，更是老少咸宜，只要完賽即送活動紀念獎牌及限量運動毛巾。

磺清路特點是路長筆直且因地形坡度起伏有如波浪一般，因此特別擇此路段進行，在健走路跑的同時，能欣賞清幽的美人山景及得天獨厚的海景；而本路段也是萬金石國際馬拉松的特色路段之一，活動延期日恰巧是萬金石馬拉松前一日，歡迎選手提前入住金山參加本活動，藉此熟悉路線，也期望帶動金山地區觀光經濟。

金山區公所表示，活動自520延至1120剛好半年，季節也從從初夏轉換到入冬，歡迎各界跑友一起看見不一樣的金山之美，另為延續活動熱度特別加辦美圖募集活動，感謝所有投稿者及參與票選的朋友。

本活動免報名費，將釋出200名額重新開放網路報名，歡迎有興趣的朋友一起來健走路跑，體驗有山有海景致獨特不凡的美麗金山。網路報名時間自8月23日星期一中午12：00起至9月30日或額滿為止，詳細活動資訊可查詢新北市金山區公所官網及臉書粉絲專頁。