政府推出中小學「班班有冷氣」政策，並搭配太陽能發電及種樹節能減熱政策。象農夫團隊今宣布將透過推動「校園水噹噹」計畫，主動協助學校於防疫期間的校園綠美化「調適策略」及節省人力的「自動化澆水策略」，使校園植物能獲得穩定水資源以持續生長。

大象爸爸李孟發表示，除了種樹之外，綠牆、綠屋頂、綠廊道也可以增加學校綠覆蓋率、有效減少城市PM2.5、降低冷氣消耗量，並且成為學校教育場域及休憩的好地方。

他說，「校園水噹噹」計畫，除了將提供學校免費諮詢校園綠美化「調適策略」，也將分享疫情期間許多特色學校，如何持續進行校園綠美化及運用「自動澆水系統」有效率的協助校園植物進行澆灌。

台北市陽明山國小校長范如君表示，與象農夫團隊合作從規畫與建置學校綠廊道開始，除協助綠廊道基礎工程外，象農夫對環境教育也有深入研究，透過分析該校校園環境，討論與評估學校後續可進行的綠化工程。

新北市永和區秀朗國小曾校長秀珠校長說，學校推動校園綠美化方向為結合食農教育課程，希望讓小朋友們從小培養興趣，體察動植物就在生活周遭。以秀朗國小為例，今年與象農夫團隊合作，為幼兒園的孩子們設計規畫校園綠廊道、小田園、堆肥系統、自動化澆水系統等。

台北市健康國小學務處主任蔡孟憲表示，學校因腹地較小，配合市府的綠屋頂及小田園教育政策，將主要重心移往建築物屋頂，不僅提升校園綠化覆蓋率，也給孩子多元完整的種植體驗。而校園綠美化所遭遇最大的難題不是環境的建置，而是後續維護所需耗費的人力，而自動澆水系統大大降低這部分的負擔，讓學校在繁忙的業務工作之餘能更駕輕就熟。