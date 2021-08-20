你知道誰是生活中能為你帶來利益、跟你最合得來又最能幫助到你的貴人嗎？知名命理師沈嶸就要用生命靈數來告訴你，究竟是誰跟你最合得來。只要你多跟這些速配貴人在一起，和他們打好關係，不僅你們彼此的狀態會互相提升，你的生活步調也會以最優雅、輕鬆的方式前進。

生命靈數計算指引。

命數1：

◇貴人命數：3號人、6號人、7號人

◇沈嶸老師的解析：

1號人比較專注於能力和工作，當你們汲汲營營於自身的成就時，有時難免會像一匹孤狼一樣，顯得有些無趣、難以親近。這時若你們身邊有關係不錯的3號人，他們健談又靈活多變的性格，會為你們枯燥的生活增添許多有趣的光彩，在他們身邊你們可以輕鬆的聊到天南地北，在你們的頭腦太過聚焦在某件事時，拓展你們的思維和視野。

6號人可以給主觀意識很強的1號人穩定的安全感，其實你們也知道自己的內心很自我，不一定能得到別人的理解和支持，但若你們身邊有關係親近的6號人，你們會發現他們總是無條件地給予你們溫暖和支持，甚至在你們有需要的時候照顧你們的生活，讓你們孤傲的心有了靠岸的港灣，在他們的身邊找到你們渴望的歸屬感。

7號人聰明伶俐，對於自我要求很高的1號人而言，身邊若有共患難的7號人，生活會相對輕鬆很多，因為他們冷靜的頭腦和理智的分析，常能幫助你們排解許多疑難雜症，減輕你們的壓力和煩惱，甚至當你們有不好處理的難題，只要去請教他們，經過他們有條不紊的分析，往往都會帶給你們意外的驚喜，讓你們彼此惺惺相惜。

命數2：

◇貴人命數：5號人、8號人、9號人

◇沈嶸老師的解析：

2號人天生容易在意他人的眼光和評價，所以雖然可以輕易融入團體，跟大多數人和諧相處，但也因此有很多顧慮說不出口，容易累積心理壓力。這時若有結交關係不錯的5號人，他們自由不羈、不受框架限制的特質剛好跟你們形成互補，對你們沒有太多標準和要求，因此跟他們在一起可以幫助你們放鬆、釋放壓力。

若2號人身邊有交情不錯的8號人，他們擁有掌控大局的能力，所以看事情能夠看到很深的層面，所以能了解你藏在心底的苦衷和難處，彼此的心很容易產生共鳴。跟他們在一起，不妨試著將某些難題跟他們傾訴，對他們而言，協助你們解決難題是一個能發揮他們力量的機會，記得對他們的幫助給予回饋，讓他們覺得自己的付出被你珍惜。

9號人以服務別人為樂，所以自然對他人的需求相對較敏感一些，如果你身邊有非常了解你們的9號人，他們會一眼就看出2號人喜歡什麼、適合做什麼，幫助排除你們不喜歡、不適合的人事物，甚至幫你分擔，2號人和9號人都是很願意幫助彼此提升的組合，所以你們跟9號人在一起就不用擔心承擔或忍耐太多事情。

命數3：

◇貴人命數：4號人、6號人、9號人

◇沈嶸老師的解析：

3號人天生喜歡追求新奇、喜歡嘗鮮，常常想要做什麼就會滿腔熱血的往前衝，有時你們甚至無法顧及到身邊的人有沒有跟上。這時若你們身邊有關係緊密的4號人，他們很能體諒你們對生活的彈性和熱情，會留在原地默默支持你們，等你們闖累了再回到他們身邊，跟他們分享你的經歷。而4號人嚴謹的特質可以彌補你們有時考慮不周的地方，幫3號人建立一套更有效的流程。

3號人有時一急就容易毛毛躁躁，做事有時容易疏忽小細節，對照顧自己不那麼上心，而6號人的成熟正好能補足這部分，6號人對關係好的人願意百般付出，甚至不計較回報，他們的細心體貼常能提點許多3號人想不到的細節，幫助3號人發現自己的不足，跟在他們身邊會讓你們有很大的成長。

9號人秉持著服務他人的心和他們看待事情的超然視角，能夠讀懂許多3號人創新、跳躍的思維，許多時候你們還沒說出口，甚至覺得說了別人也不會懂的想法，偏偏9號人不僅看懂了，還能直接做出你們需要的行動，彼此彷彿不用言語就能意會的默契，讓你們覺得找到知己，倍感貼心。而3號人雖然看似天馬行空，心思卻相當細膩，能夠回應9號人無私奉獻的心，所以他們待在你們身邊也能感到很安心。

命數4：

◇貴人命數：1號人、5號人、6號人

◇沈嶸老師的解析：

4號人講求規矩和安定感，有時容易因為太過嚴謹，讓別人覺得你們不知變通，別人有時也不見得能體諒你們死守底線和規則的做法，然而同樣渴望追求成功的1號人卻很能理解你們，能夠理解你們心中追尋的目標和價值，只要你平時有打點好跟1號人的關係，在你們受到委屈或遇到困難的時候，1號人都會願意站出來義氣相挺，甚至為你們衝鋒陷陣。

5號人熱愛自由、無拘無束的性格，會讓4號的你們放下心中的條條框框，暫時卸下規則，學習用輕鬆幽默的態度處理事情，如果你們跟5號人成為朋友，甚至還能不時的鬥鬥嘴、開心的說說笑笑，釋放你平常被規範框架住的身心，他們不僅是能幫助你們舒壓的重要玩伴，還能帶領你看到更多不一樣的可能性。

雖然4號人是循規蹈矩的乖寶寶，但也不是過於死守規定的人，如果遇到很在乎的人，也會願意為了對方調整自己的生活步調，而6號人樂於付出的性格，會帶給4號人莫大的安全感，所以4號人都很樂意跟他們相處，為了他們改變自己，而這正好正中6號人的紅心，6號人會因為感受到你們的真誠和重視，將你們的付出記在心裡，時時刻刻回報你們。

命數5：

◇貴人命數：3號人、7號人、8號人

◇沈嶸老師的解析：

5號人渴望過上多采多姿的精采生活，最怕無趣、無聊，有時會有點像脫韁野馬，讓人招架不住。然而3號人追求新鮮、樂於探索新事物的特質正好能滿足你的需求，他們也會很能理解你的性格，可以時時刻刻互相分享彼此的想法，3號人也會很願意給予你各種協助，支持你的大部分追求，陪伴你闖蕩每一件新鮮事。

5號人對於各種事物接受度很高，天生自帶一些表達的魅力(不一定能說會道，但一定有某種魅力)，你們也樂於跟人聊天。7號人雖然表面上看上去有些嚴肅、公事公辦，但其實他們私下興趣廣泛，對於時事、藝文或熱門話題或多或少都有涉獵，只要你們跟7號人建立穩定的交情，就會意外地發現他們什麼都能跟你們聊，而且能滔滔不絕地分享很多新觀點，給你們的思維上帶來激盪的火花，你們會很意外的合得來。

8號人對於壓力的承擔能力很強，也很願意為你分擔一些你不願面對的生活壓力，只要你們跟他們關係良好，他們就會把你們劃分在他們的責任範圍，在你們需要幫助的時候為你出謀策劃，幫你排除困難。對於不愛受束縛的5號人而言，8號人常扮演你們救援的及時雨，做你們最堅實的後盾。

命數6：

◇貴人命數：4號人、5號人、9號人

◇沈嶸老師的解析：

雖然6號人樂於付出關愛、照顧身邊的人，但你們也不完全是「燃燒自己，照亮別人」的類型，如果對方不感激你們的好，會讓你們的內心非常的不平衡，也很耗損你們自身的能量。而跟4號人在一起，6號人幾乎不用擔心自己的用心被糟蹋，因為4號人對於他們重視的人，不僅會忠心耿耿的捍衛，在你們受到委屈、被人利用時，會大力的跳出來聲張正義，絕不允許別人辜負你們的心意，你們在一起，彼此就是無堅不摧的好夥伴。

有太多人只想在6號人身邊得到好處，享受你們的照顧和付出，卻不願付出對等的回報，傷透了你們的心。然而若你們身邊有交情深厚的5號人，那麼你們大可放心，5號人雖然自由自在、不受拘束，有時會讓你們很頭疼，但他們也相對單純很多，幾乎很少有什麼壞心思，跟他們在一起你不用擔憂遭到算計，可以回歸最輕鬆自在的狀態。

同樣的，若你們與9號人培養不錯的交情，9號人大公無私、樂於奉獻的天性，他們不僅不會跟你計較得失，還會非常注重公平公義，自己有好處、好東西都會願意主動跟你分享。在6號人不計一切想一頭栽入、過度付出的時候，9號人常能將你們拉回來、踩剎車，確保你們所擁有的利益和資源不會受到影響，幫助你們保全自身的一切。

命數7：

◇貴人命數：1號人、3號人、8號人

◇沈嶸老師的解析：

7號人的高標準、高要求有時會讓人內心默默地感到害怕，覺得你們過度嚴苛，然而跟1號人在一起你們完全不需要擔心對方受不了，因為7號人和1號人彼此的共通點就是自我要求很高，當你有需要幫助的地方，儘管放心交給1號人，他們可以幫你們把事情妥善完成，不用擔心事情會被草率解決，因為對他們而言，把事情做到最好是他們刻在骨子裡的堅持。

3號人通常都具有某方面的天賦或亮點，且在他們擅長的事情上，能力幾乎都有在水準之上，讓7號人心生佩服，如果你身邊有結交3號人的朋友，因為你們自己也身懷某些絕技，加上思維邏輯很清晰，能夠互相學習、交流，他們也會為你們帶來許多創新的想法，跟他們在一起，你們能夠感受到彼此互相欣賞、強強聯手的感覺。

7號人雖然不一定喜歡嘗鮮，但對於追求更高的技術和新知抱有高度的熱情，而8號人樂於挑戰的高抗壓性格，願意跟著你們一起嘗試新的挑戰，他們也很能理解你的價值觀，所以在追求更高境界的道路上，有8號人的陪伴就不用怕孤單，彼此互相成長、惺惺相惜。

命數8：

◇貴人命數：2號人、3號人、4號人

◇沈嶸老師的解析：

8號人其實很在意生活事務的細節是否有被妥善處理，每當有事件發生，也會希望能釐清整個來龍去脈，很有大人物的風範，但也往往讓人不願意主動與分享內心的想法。2號人的細心體貼正好能滿足你們這方面的需求，他們細膩的觀察力常能將你們的狀況摸得很透澈，當你們跟他們對談時，才發現他們其實都默默觀察在眼裡，能為你們剖析人事物的所有細節，讓你們倍感窩心。8號人的身邊若有2號人的陪伴，宛如擁有一個好的人生導師。

8號人為了能夠擁有強大的成就，很願意接受各種未知事物的挑戰，你們覺得這些歷練都是為了更好的未來所必需的養分。而3號人熱愛冒險、嘗鮮的性格，正好讓你們能夠一拍即合，在求新求變的道路上，彼此的目標非常一致，可以互相激勵，鼓勵彼此直到邁向成功。

4號人對於安排自己的行程、打理好生活很有一套，8號人跟他們在一起往往可以毫無後顧之憂，讓你們可以暫時放鬆對事情的控制，也不用擔心疏漏了哪些細節，例如：計劃一起出遊時，4號人會安排好所有訂餐、訂房和形成等細節，讓你們可以安心的出遊。可以說，4號人有點像是8號人的秘書，事情交給他們，你們可以非常安心。

命數9：

◇貴人命數：2號人、4號人、7號人

◇沈嶸老師的解析：

9號人通常都有自身很堅定的某種信念，這是你們精神世界運作的寄託，也是你們行事的準則，但正因為那是你們所謹守的價值觀，別人不一定能認同，也不一定會買單。若你們身邊有關係不錯的2號人，他們對於你們的想法非常敏感，即使你們不說，他們也能讀懂你們的想法，且2號人的配合度較高，他們會願意為了你們努力調整，讓你們能好好實踐心中的信仰。

4號人對關係不錯的人都很忠心，對於你們的理念或想法基本上都願意聽從，不會有太多意見，也不會給你們使絆子，基本上算是你們生活中最乖巧聽話的執行者，所以你們有任何想做的事，不妨大方地告訴4號人，都不會得到太大的反彈。

9號人和7號人是生活中價值觀最接近一致的，而且你們彼此的性格都很保守和理性，不會有太大的變動性，也不會因為衝動而有出乎意料的行，所以彼此是能夠好好坐下來，一起探討某個話題或研究某種議題的關係，所以你們不妨大方的在7號人面前展現真實的自己，不用擔心對方無法接受。