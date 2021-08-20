南投75歲洪姓老翁，突然意識不清、尿失禁，家人以為他中風了，趕緊叫救護車送到醫院急診；檢查後發現原來是血糖過高而出現的症狀，嚴重恐危及生命，所幸接受胰島素治療後病情穩定，順利出院。

洪姓老翁罹患糖尿病多年，最近聽信直銷，選擇食用保健食品，並且停止糖尿病藥物，導致血糖不穩定，差點就賠了性命。

衛生福利部南投醫院家醫科醫師王郁菁指出，糖尿病主要是因為身體的胰島素分泌不足，或是身體無法有效的利用胰島素，影響血糖的調解，造成血糖上升。

血糖高時，可能會出現口渴、多尿、皮膚乾燥、覺得餓、視力模糊、口氣不佳等症狀，患者尿失禁可能是糖尿病控制不好，神經細胞受損導致膀胱不正常收縮，造成尿失禁；如果舊沒有控制血糖，患者可能會意識不清、昏迷，甚至可能導致死亡。

王郁菁表示，糖尿病患者的血糖控制目標是飯前血糖在80-130mg／dL，飯後血糖在160mg／dL以下，糖化血色素小於7％。除了降血糖藥物或胰島素注射等藥物治療，須搭配飲食、適當運動、維持理想體重，可以在定期回診時與醫師、營養師或衛教師討論控制的目標與方法。

糖尿病患者不能隨意亂停藥，市面上琳瑯滿目的糖尿病相關營養品，好像吃了之後，糖尿病就能不藥而癒。營養師黃淑敏強調，經過健康認證的保健素材，都是食品級並非藥物，台灣對於健康食品的定義是「提供特殊營養素或具有特定之保健功效，特別加以標示或廣告，而非以治療、矯正人類疾病為目的之食品。」也就是說，這些食品只能當作輔助，而不能替代藥物使用，控制糖尿病要遵循正確醫療資源及正規醫療，不聽信沒有醫學根據的傳說。