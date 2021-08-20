越南商業中心胡志明市今天宣布，23日起禁止當地居民出門。由於感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而死亡的人數節節上升，當局開始改採嚴格的防疫措施。

路透社報導，擁有900萬人口的胡志明市是疫情集中地，雖已實施數週封鎖，但病故與感染人數仍激增，越南當局於是下達至今最嚴格的防疫命令。

越南迄今累計31.2萬人確診與7150人病故，當中半數確診及8成死亡病例都出現在胡志明市。

胡志明市防疫當局發表聲明說：「我們要求民眾待在家不要外出，每一個住家、公司及工廠都應成為抗疫堡壘。」

聲明並說，行動限制應能減少感染病例，使當局能專注於治療重症患者；但實施居家令期間仍將繼續為民眾檢測病毒和施打疫苗，因為「接種疫苗是打贏抗疫戰的關鍵」。

居家令將自本月23日起生效，但詳細規定尚未公布。

越南直到4月底都還是防疫模範生，截至5月1日全國僅不到3000人確診，35人病故。

儘管胡志明市超過半數居民已施打至少一劑COVID-19疫苗，但越南採購疫苗進度緩慢，全國覆蓋率在亞洲屬末段班。