男星言承旭當年以電視劇《流星花園》男主角道明寺，紅遍全亞洲，成為萬千少女夢寐以求的王子，之後在戲劇和音樂領域都有好表現；出道超過20年的言承旭，近來參加大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，最新一集當著前輩黃貫中、陳輝的面嚴肅講出心裡話，直言「不要再跟我講好聽話」，讓所有人都愣住。

44歲的言承旭近期加入從未開播就話題不斷的節目《披荊斬棘的哥哥》，第一集就登台演唱《流星雨》，還有大S獻聲打氣，勾起眾人20年前看電視劇《流星花園》的回憶；而最新一集節目裡，言承旭和黃貫中、陳輝、劉端端、張雲龍等人組隊，5人在練習下一次表演曲目〈淒美地〉時，他突然嚴肅訴說真心話，讓現場氣氛超緊張。

言承旭在大前輩面前吐露真心話，嚴肅地表示不想再聽到好聽話。(圖/ 摘自《披荊斬棘的哥哥》微博)

一向給人滿滿少年感和孩子氣的言承旭，在《披荊斬棘的哥哥》中驚喜展現有別以往的成熟穩重風貌，他在節目裡和隊員聚在一起，嚴肅說出「不要再跟我講好聽話」，讓眾人幾乎愣住；但他也解釋自己想法，認為大家不把心裡話說出來，只為了不要傷害對方就不說真話，反而對表演沒有幫助。

多年來言承旭聽過各種讚美，當然也有許多批評他的言論，但這次他的一席話，被大票網友一面倒誇讚，「真的太帥了支持你」、「言承旭真的很優秀呀，希望你能更自信一點」、「已經被言承旭圈粉了」、「有些話攤開來說就挺好的」。