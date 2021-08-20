美濃「黑川先生紀念碑」墊付案餘波盪漾，高雄巿議會20日繼續審議，但藍綠陣營事前就發文互批，開議時又再摃上。對於涉及意識型態與攻擊其他議員，議長曾麗燕重話表示，將關閉麥克風，但仍因額數問題，宣告流會。

市議會前一天審議前美濃國小校長黑川龜吉紀念碑景觀工程墊付案，國民黨議員劉德林反對崇日、媚日的「亡國奴」說法，遭民進黨議員高閔琳反嗆「國民黨戰敗逃到台灣殖民」，因為不同史觀藍綠交火，並因人數問題而流會。

20日墊付案審議前，國民黨高雄巿黨部措辭強硬，要求高閔琳如不認同中華民國，就辭去中華民國的巿議員。民進黨議會黨團則批評，國民黨不應以個人觀點借題發揮，應理性問政、就事論事，勿有過激言論製造仇恨對立。

審議時，藍、綠延續昨天炮火繼續交戰，由於發言內容已經「歪樓」， 議長曾麗燕要求所有議員應「理性問政、監督市政」，並說議事殿堂應針對議案討論，不要有政治意識型態或攻擊他人，對不當發言內容，將關掉麥克風。

不過在藍綠黨團各自約束，無盟總召朱信強也表示，若無故擱置旗美建設經費，往後他將「比照辦理」，但仍無法化開僵局，在劉德林堅持提出額數問題後，因現場議員只有24人，未達法定過半人數，主席曾麗燕宣布散會。