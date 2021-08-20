香港國泰航空發出內部通告，進一步強制要求員工接種新冠疫苗。從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外包服務供應商，均需已接種疫苗。不再接受以檢測證明代替接種。

國泰表示，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外包服務供應商，均需已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明代替接種。另外，從12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外包服務供應商，亦需已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明代替。

國泰又稱，對打疫苗仍有顧慮的個別員工，公司會免費提供接種疫苗前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有兩天疫苗假期，並會另行考慮因健康原因而無法打針的員工個案。國泰續指，89％駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99％的駐港機師以及約92％的駐港機艙服務員，而今年駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾8萬次檢測，當中沒有陽性結果。

國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」的一名女員工日前確診，懷疑被英國轉機客傳染Delta變種病毒。女患者未曾出國，亦無接種疫苗