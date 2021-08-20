嘉義地方法院裁定2嫌70萬元交保、限制住居。（廖素慧攝）

住嘉義的李姓男女朋友在全台三級警戒防疫期間，假藉為買家脫售塔位、牌位、骨灰罐等殯葬用品，詐取代書費、節稅金、交易保證金等費用，短短2個月不法獲利300多萬元，嘉義檢方聲押2嫌，法院裁定70萬元交保、限制住居。

嘉義地方法院表示，李姓被告2人已坦承詐欺犯行，考量2人目前從事殯葬業，並表示知錯，有意與被害人協商賠償，在押入監會影響後續賠償的進行，法官認為暫無羈押必要，裁定李男以40萬元、李女以30萬交保，並限制住居。

30歲李姓男子與38歲李姓女子是男女朋友，去年即因涉嫌以買賣殯葬用品詐騙多人，而被彰化地檢署違反《組織犯罪防制條例》起訴，此案仍在審理中，2人卻又另起爐灶。

2嫌自今年6月間至本月14日間，佯稱有買家要購買塔位、牌位、骨灰罐、內膽等殯葬商品，但必須先支付代書費、節稅金、交易保證金或買其他殯葬商品，對方買家才願意承購，致使3名被害人陸續付款，共詐得300多萬元。

嘉義檢警19日搜索，傳喚2嫌偵訊後，檢方認為2嫌有再犯之虞，向嘉義地方法院聲押。