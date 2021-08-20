《美麗島電子報》今(20日)公布台中市長盧秀燕及施政表現最新民調，盧秀燕信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％，盧秀燕與市府團隊施政評價高達95％，此外，過去一年多疫情應對方面，有91.1％市民表示滿意盧秀燕與市府防疫表現。對此，有網友在PTT留言表示，「穩連任了」。

《美麗島電子報》對盧秀燕及台中市政府施政表現民調，調查時間從16日至17日，調查對象為年滿20歲的台中市民。結果指出，盧市長信任度高達81.8％，盧秀燕就任以來整體施政表現滿意度高達80.6％，盧秀燕與市府團隊施政評價95％，市民至少對「公車雙十」、「老人健保補助和長照」等16項施政的其中一項表示滿意。

其中公車雙十政策、老人健保補助和長照、公園綠地和運動中心、iBike公共自行車、市區聯外交通這5項皆獲過半市民肯定，此外，盧秀燕與市府防疫表現，91.1％市民表示滿意。民調結果也顯示，台中市民眾對盧秀燕信任度達81.8％，比今年4月調查增加8.3個百分點，12.5％不信任比今年4月調查減少6.4個百分點。

網友留言表示，「市長把防疫做好，市民安心自然給滿意度」、「他做得比林佳龍好多了」、「台中空氣污染降低，民調自然會上去」、「根本屌虐」、「穩連任了」，也有網友坦言，「盧低調做事，把台中治理的不錯」、「反觀爛鐘，糟糕透頂」。