彰化縣政府邀集縣內10家庇護工場、身心障礙福利機構及團體 ，推出「庇護禮讚」禮盒，搭起LINE平台，透過聯合行銷的方式，點擊訂購，讓今年中秋更有愛。（吳敏菁攝）

彰化縣政府邀集縣內10家庇護工場、身心障礙福利機構及團體 ，推出「庇護禮讚」禮盒，搭起LINE平台，透過聯合行銷的方式，點擊訂購，讓今年中秋更有愛。（吳敏菁攝）

彰化縣政府邀集縣內10家庇護工場、身心障礙福利機構及團體 ，推出「庇護禮讚」禮盒，搭起LINE平台，透過聯合行銷的方式，點擊訂購，讓今年中秋更有愛。（吳敏菁攝）

過了中元就中秋腳步就近了，不少人已提前開始挑月餅，市場商機熱絡，彰化縣政府也邀集縣內10家庇護工場及身心障礙福利機構及團體，聯合行銷中秋節慶商品，並推出「庇護禮讚」禮盒，搭起LINE平台，透過聯合行銷方式，點擊訂購，讓今年中秋更有愛。

彰化縣長王惠美表示，疫情影響，各行各業都受到很大衝擊，許多公司部門的活動取消，庇護工場及身障機構團體的營收大為減少，邀請縣內身障機構團體、庇護工場及視障按摩業者參與聯合行銷，推出中秋節禮品、機車美容服務及視障按摩，並再度結合3家庇護工場產品組成「庇護禮讚」禮盒。

王惠美表示，這次推出中秋禮品美味、健康、養生且高品質又多元化，分別有「買10送1」、「預約享折扣」、「加值優惠」等不同加碼，讓大家送禮更貼心，還能夠用行動支持身障朋友穩定就業。

此外，縣府也加碼送摸彩品活動，於8月20日至10月15日活動日期間，只要有購買就送摸彩券，滿600元再加贈一張摸彩券，摸彩品有50吋電視、平板、視障按摩券、庇護禮盒等，百項好禮獎不完。

這次彰化縣商業會率先響應加碼認購200盒咖啡禮盒，工業會也響應認購200盒商品，這次「庇護禮讚」組合式禮盒有「肯納綜合禮盒」、「金瓜酥禮盒」、「喜樂酥餅禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「STILL咖啡」禮盒、「韓式泡菜禮盒」、「蜂蜜禮盒」等，不僅是愛心加料，更是品質掛帥。