男人外遇出軌的成因有很多，除了當事人把持不住自己、雙方感情生變之外，從風水學來看，家中臥房的擺設也有一定的影響，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公開，5大容易讓男人到處拈花惹草的臥室風水，老師也提醒，「若有發現誤踩不良的風水地雷，請趕快變換擺設方位。」

▍1.床頭左右設置窗戶

若床頭左右各有一扇窗，會使夫妻不同心、同床異夢，兩人感情會慢慢生變，最後很有可能變成雙方各玩各的，夜不歸宿。

▍2.臥房開門見廁所

在臥房設計中，若一進房間就看到廁所，或是床鋪正對廁所，容易招來小三。艾菲爾老師解釋，「從風水上來說，廁所就是穢氣與惡臭的來源，也有招來爛桃花的意思。」

▍3.主臥室裝潢太花俏

若主臥室的裝潢或擺設過於花俏，容易讓居住的人沒有定性，也容易讓另一半想追求更多新鮮感，導致內心躁動，想向外發展，容易被外界的人誘惑吸引。

▍4.臥室內放魚缸或假花

有些人會在臥室內放魚缸，雖然擺對位置可以帶旺財運，但是擺錯位置卻會讓另一半情慾不斷、處處留情。而假花雖然賞心悅目，但卻會象徵「招來爛桃花」，因此家中千萬不能放假花。

▍5.臥室內含開放式衛浴

為了美觀，不少人在臥室內安裝開放式衛浴設備，恐讓另一半處處留情，假戲真做。艾菲爾老師分析，「這樣的衛浴設備大多只在情色旅館才有，這會讓另一半產生遐想，無法自我克制。」