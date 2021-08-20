最近阿富汗局勢發生重大變化。美前駐阿大使麥金利在《外交》雜誌網站撰文稱，美持續20年試圖將西方民主模式強加於阿的努力宣告失敗。中國外交部發言人華春瑩今天（20日）在例行記者會中回應，阿富汗局勢發生的重大變化，再次表明外部強加和移植民主不會長久、不會牢固。她比喻，「並不是每天用刀叉吃牛排或者漢堡包才叫吃飯」。

阿富汗變天，震驚全球。德國總統表示，阿富汗喀布爾機場的殘酷景象令西方蒙羞。布魯金斯學會認為，阿富汗問題等充分暴露美在推廣西方民主價值觀念上口頭與行動嚴重不一，給美擬於今年底舉行的首屆全球民主峰會蒙上陰影。

華春瑩表示，她今天上午剛剛從新聞中得知，從美軍運輸機起落架上墜地身亡當中的一個人，是阿富汗19歲的國足球員Zaki Anwari，真的是令人非常痛惜。

「事實表明民主不能先入為主，不能越俎代庖，民主沒有固定模式。」華春瑩比喻，「就像中國胃不適合每天喝冷牛奶、美國人不習慣用筷子，並不是每天用刀叉吃牛排或者漢堡包才叫吃飯，民主也不應該是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，我就知道很多中國人都喜歡北冰洋汽水。」

華春瑩表示，「到底什麼是民主？應該由誰來定義民主？如何評判一個國家是否是真正的民主？我想這些權利不應該由美國及其少數幾個盟友來壟斷。」

「在我們看來，評判是否民主的標準，關鍵的一條就是是否符合人民的期待需要和要求。」華春瑩認為，「從這個意義上來講，我覺得中國是人民民主，美國是金錢民主，中國人民享有的是實質的民主，而美國人民享有的可能是形式上的民主，中國實行的是全過程民主，而美國人民可能有的是每4年一次的投票民主。」

華春瑩指出，中國實行的是社會主義民主政治，這是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民的意志，符合中國國情，得到了人民的擁護。中國共產黨代表最廣大人民的根本利益，沒有任何自己特殊的利益，從不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。

華春瑩表示，中國堅持以人民為中心，把人民擁不擁護、贊不贊成、高不高興、答不答應作為衡量一切工作得失的根本標準，著力解決好人民最關心、最直接、最現實的利益問題。中國所有重大的立法決策都依照程序，經過民主醖釀，並經過科學民主決策產生。比如說大家都知道的，中國政府在制定十四五規畫的時候，注重聽取各方的意見，僅網上就蒐集到了100多萬條的意見建議。

華春瑩表示，正是因為中國堅持了人民民主，中國人民才能釋放出令人驚嘆的巨大的創造力和生產力。在擁有14億人口的超大規模國家，創造了經濟快速增長和社會長期穩定兩大奇跡。中國人民對中國政府的滿意度和支持率連年高達95％以上。

華春瑩表示，美國把一人一票當作了所謂民主的最高形式，這是非常狹隘的。大家其實看得非常清楚，美國選舉受到利益集團的操控，是「沒有鈔票就沒有選票」的金錢政治，同中國共產黨把國家和人民利益放在首位不同，美國政客把能不能得到選票放在首位，目光盯著的是4年後甚至2年後的選票。

華春瑩表示，在美國成千上萬的人民面對新冠肺炎疫情苦苦掙扎的時候，美國的政黨還在持續攻訐惡鬥，將政治私利凌駕於人民生命健康之上。60多萬美國人民失去的生命也沒有能夠喚醒他們的良知和責任。

華春瑩提出一連串質疑：「過去三、四十年美國富者愈富、貧者愈貧，這是民主嗎？弗洛伊德們無法呼吸，槍支暴力泛濫，長期的種族歧視和仇恨問題積重難返，美國到底是誰的民主？美國政府能得到一半人民的支持嗎？美國哪個政黨能代表全體美國人民的利益？」

華春瑩說，她注意到美國政治學者福山日前發表了一篇文章，當中就有一個觀點說應對疫情的差異表現巨大，有力地揭示了美西方國家民主能力有限、社會信任降低、政治領導不力等。

華春瑩反問，「再看看美國在世界範圍內推廣美式民主的結果，哪一個被美國干涉的國家人民享受到了真正的和平、安全、自由和民主？伊拉克、敘利亞還是阿富汗？」

華春瑩認為，民主應該是真實存在的，而不是空洞的口號，不應該成為忽悠或者麻木人民的精神鴉片，更不應該成為攻擊抹黑其他國家、維護自身霸權的幌子和藉口。

華春瑩批評，打著所謂民主的旗號拉幫結派，肆意干涉別國內政，甚至蠻橫地打壓遏制別國人民正常發展和享受更好生活的權利，這恰恰是最大的不民主，是專制、是霸權、是極權。