民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌詐欺、販毒案遭起訴，移審時自陳毒癮還沒戒除，法官因此依有反覆實施之虞等理由裁定羈押。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌詐欺、販毒遭起訴，今移審審台北地院時大部分都認罪，但自認還反省的還不夠，且毒癮還沒完全戒掉，請求繼續羈押禁見。法官認為，趙自陳因毒癮而犯罪，且迄今仍未完全戒除，有反覆實施之虞，裁定羈押。

至於同被羈押迄的共犯陳威宇，僅承認詐欺犯行，否認販毒重罪，交保後可能逃亡、串供，且涉嫌犯下的詐欺案有許多件，也有反覆實施之虞，法官因此裁定羈押禁見。

檢方起訴指出，男子陳威宇擔任詐團控台，負責指揮車手頭，趙介佑就是其中1名車手頭；陳並提供3級毒品K他命，由趙在微信上成立群組，指揮小弟外送毒品，其中有些小弟還未成年。陳、趙等7人涉犯詐欺、毒品、洗錢、組織犯罪等罪。

趙介佑移審時幾乎全部認罪，但否認是發起、指揮者，強調只有參與並協助管理，另不知道有些有些毒品「小蜜蜂」是未成年；他沒想交保，因為反省還不夠，且沒有臉去面對家人，他會做這些事情，都是因為吸毒太嚴重，目前毒癮還沒完全戒除，因此希望法官繼續羈押他。

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