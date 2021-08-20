台北市長柯文哲新髮型（右側臉）。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲新髮型（後腦勺）。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲固定理髮的北市府B2「男子理髮部」。（摘自衛生福利部網站／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲新髮型引發熱議。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲20日下午3時20分出席北市例行的防疫記者會，宣布疫情狀況、政策並回答媒體提問，但大批網友卻在討論室瘋狂討論柯文哲的「新髮型」，紛紛留言說「誰剪的啊、髮型師玩開了、鍋蓋頭、脆笛酥」，柯會後回應「到理髮店坐下去小睡，誰知醒來就變這樣了！」

柯文哲「新造型」登場，當柯在宣布北市疫情＋2、群聚上班有很大壓力等沉重又嚴肅的議題時，大批網友卻在柯文哲的防疫記者會YT直播瘋狂討論髮型，留言說「誰剪的阿，機紐特戰隊喔？」、「阿北今天很年輕」、「柯阿北髮型帥」、「百元理髮吧」、「阿北剪頭髮，怪怪的」。

還有人大酸「這髮型害我想去買脆笛酥來吃了」、「路邊隨便一家嚕一嚕就是這樣了」、「法國設計師 SIT DOWN PLEASE」。

記者會結束後，柯還跑到螢幕區觀看一下剛剛的直播畫面，隨後被媒體問及「大批網友討論新髮型，是否沒事先跟設計師溝通好？」柯無辜說「我坐下去，醒來後就發現變這樣。」記者追問是否在市府B2剪，柯回「對啊！」

柯文哲固定理髮的北市府B2「男子理髮部」老闆娘表示，柯市長是昨天來剪的，不是100元，一直都是200元，但是含洗加剪，柯市長不是付現，而是用悠遊卡付費，柯一直以來都固定來她這邊剪，是熟悉的常客。