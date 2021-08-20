第一金投信行銷業務處處主管異動 李汪旗新任 18:262021/08/20 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金投信公告，行銷業務處處主管異動，發生變動日期為8月20日，舊任者為第一金投信協理暨代理行銷業務處處主管王達榮，新任者為原富達投信副總經理李汪旗。 異動情形為新任，異動原因為董事會聘任行銷業務處處主管，生效日期為8月23日。 恐嚇強姦 花蓮縣府驚傳職場霸凌 僱員淪血汗小編單月加班破百小時猝死 監察院糾正金山區公所 #行銷 #業務處 #異動 #第一金投信 #主管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回饋＋補貼破億 公股銀配合最用力 04:102021/08/20 焦點要聞 疫情解封委託營運場館人數仍少 雲縣議員呼籲降租 16:422021/08/20 寶島 血汗小編猝死 監院糾正金山區公所 04:102021/08/20 生活新聞 金馬導演李行病逝留2遺憾 曝生前心願想在墓碑寫下11字 15:042021/08/20 娛樂 《其他股》嘉威完成現增 引進國泰、兆豐等投資法人 08:022021/08/20 財經 福特接單生產 鼓勵線上購車 04:102021/08/19 全球財經 大立百貨空中樂園孩提時代的迪士尼 22:002021/08/20 生活 不老都市傳說 抓漏達人陳財佑 14:302021/08/20 寶島 外資狂拋 台股重挫450點 04:102021/08/20 財經要聞 「2021台中購物節」將登場 中市總動員爭取中央千億振興券商機 14:522021/08/20 生活 《集中市場》外資連4賣 提款751.7億元 15:242021/08/20 財經 財經熱門新聞 航運三雄股價太扯？財經網美看完外資報告脫口6字 - 財經 Delta病毒衝擊太強？ Taper訊號剛亮 最鷹Fed官員改口了 - 財經 又爆黑天鵝 謝金河：港股慘不忍睹 下個市場也難逃 - 財經 陽明散戶冤魂不散…又1航運股現增價開出 網驚呼：慘了 - 財經 長榮毛利率超車台積電 網友點出關鍵超心酸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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