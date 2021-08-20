第一金投信公告，行銷業務處處主管異動，發生變動日期為8月20日，舊任者為第一金投信協理暨代理行銷業務處處主管王達榮，新任者為原富達投信副總經理李汪旗。

異動情形為新任，異動原因為董事會聘任行銷業務處處主管，生效日期為8月23日。

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