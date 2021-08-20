以高CP值打造銷量破億台手機的realme，日前就正式舉行了「GT大師版全球發表會」，特別帶來了realme GT大師系列以外，另外在台灣realme也舉辦了「不是誰都敢，換你當老闆」線上票選活動，28日前由粉絲決定粉絲節期間的優惠組合產品，同場再祭出百萬折價券及多款夯品折扣。

realme推出Dare Box限定禮盒3連發，最低58折起。（realme提供）

此次發表的包括realme GT大師版和大師探索版，由世界工業設計大師深澤直人操刀設計，推出業界首款採立體素皮材質的旅行箱設計外型，大師版及大師探索版也分別搭載了高通驍龍 778G 5G和870處理器，同時配備6400萬後置三鏡頭，並加入全新「realme街拍濾鏡」拍攝模式，潮玩柯達經典底片等多款街拍效果，定價399美金起（台幣約1萬1970元起），預計9月將正式在台引進realme GT大師版。

realme大師探索版，雪山。（realme提供）

realme大師版，晨曦。（realme提供）

同步realme也推出了首款超薄2K筆電，擁有超薄14.9mm金屬機身及3:2的2K螢幕，搭載第11 代Intel Core處理器，提供LPDDR4x 16GB雙通道RAM與512GB PCIe SSD固態硬碟，側邊介面具備4個USB連接埠、1個thunderbolt、3.5mm耳機孔、Type-A和Type-C連接埠，同時支援Wi-Fi 6，具備11小時續航力及65W超級快充技術，更能透過手機與筆電同步的「PC 連接功能」打造更完整的AIoT系統，就連遊戲時也能透過雙風扇風暴冷卻系統，以及2個HARMAN揚聲器，支援DTS HD立體聲和雙麥克風降噪功能，以帶來更全面的體驗，定價749美金起（台幣約2萬2470元起），但目前台灣未有引進規劃。

realme推出了首款超薄2K筆電，擁有超薄14.9mm金屬機身及3:2的2K螢幕，搭載第11 代Intel Core處理器，但目前台灣未有引進規劃。（realme提供）