37歲洪姓男子為首的詐騙集團，看準早起投資靈骨塔旋風，許多投資人被套牢多年未解，誆騙可透過北市靈骨塔標案解套，但要求先支付保管費、鑑定費和印花稅，被害人誤信偽造印有市長柯文哲的招標公文；高市刑大初步清查10人受騙，遭詐4000萬元，洪男被檢方依詐欺罪聲押獲准。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

37歲洪姓男子為首的詐騙集團，看準早起投資靈骨塔旋風，許多投資人被套牢多年未解，誆騙可透過北市靈骨塔標案解套，但要求先支付保管費、鑑定費和印花稅，被害人誤信偽造印有市長柯文哲的招標公文；高市刑大初步清查10人受騙，遭詐4000萬元，洪男被檢方依詐欺罪聲押獲准。

有詐欺前科的洪男以虛構的標案中心、生命機構以及資產管理公司，向多年前曾投資靈骨塔被騙的民眾謊稱，可以幫他們用高於市價的金額收購手上的靈骨塔位和骨灰罈，讓這些套牢許久的民眾，似乎看見解套生機，殊不知，卻成了他們再度被扒一層皮的詐騙圈套。

洪男還出示偽造印有台北市長柯文哲的公文取信被害人，讓公司取得靈骨塔標案，可以讓在各家醫院過世的往生者優先取得塔位；投資者只要付出印花稅、保管費等，在一個月內就可以替自己解套投資多年未解的靈骨塔位。

直到一個月期限到期後，被害人拿著支票到銀行兌現，驚覺支票是假的，才發現自己受騙，趕緊報警處理；高市刑大經1年多追查，從高雄追到新北等地，循線逮捕洪男等5人，並查扣7萬多元現金及假公文的事證，初步清查有10人被騙，遭詐騙金額逾4000萬元，其中1人就被騙高達980多萬元。

據了解，這名損失最多的被害人，當時手上投資蠻多靈骨塔位，套牢到現在，手上都沒錢了，還被誘騙去把兩間房子做抵押。警追查發現洪男等人名下沒有名車豪宅，身上也沒什麼錢，原來是他們把騙來的錢都拿去賭線上博奕，錢也都輸光光了。