2021年度總統教育獎昨(20)日舉行頒獎典禮，在56位獲獎同學中，就讀修平科大的身障健力女將林亞璇現年45歲，成為年齡最大的獲獎學生，她在7月14日取得東京帕拉林匹克運動會女子健力61公斤級門票，已6度代表前進帕運殿堂。

林亞璇3歲不慎從5樓墜下，胸部以下完全癱瘓，終身得靠輪椅行走，而父母忙於工作，疏於照顧，回顧幼年與青春期的生活，全受困在客廳、房間和教室，如陷囹圄，但她從來沒有放棄想飛的夢想，希望能出國看世界。

林亞璇高中就讀彰化和美仁愛實驗學校，當時校內有一名健力國手，每年都可以出國比賽，讓她羨慕不已，因此便主動加入健力社團，不過高中3年來，始終無法成為國手，至到畢業並工作3年後，重返母校健力隊，勤於訓練才開始有了進展。

回憶起訓練階段，林亞璇表示，每天下班從台中騎三輪摩托車到彰化和美練習，來回50多公里，風雨無阻，在1999年選上健力國手，代表國家出國參加亞運比賽，而為了維持作為選手的夢想與資格，她更是努力打零工維持生活。

林亞璇說，投入健力運動已21年，征戰國內外諸多比賽，靠著毅力，終於在2008年北京身障帕運獲得世界第6名、2011年世界輪椅運動會取得金牌，未來也將繼續在這條路上努力發光發熱。

與林亞璇一同獲得總統教育獎的學子，還有1名來自嘉義的新住民學子郭台銘，他從小父母離異，跟隨父親一起生活，但父親時常情緒不穩定，甚至讓他直到國小三年級才開始上學，後來被安置天主教安仁家園，但他仍不向命運低頭，把握學習機會，在校成績名列前茅，更榮獲微電影全國第二名，多次獲選青少年代表。而他的名字恰巧與鴻海集團創辦人郭台銘同名同姓，郭董獲知後也允諾會提供獎助學金。

郭台銘說，他非常喜歡寫書法，小學畢業時已累積不少獎狀。面對自己的出身，從來不抱怨，更是格外珍惜能上學讀書的時間。

另外則是在公視連續劇《斯卡羅》飾演「卓杞篤」的查馬克．法拉屋樂之子樂可艾．法拉屋樂也獲獎，成為今年的亮點。

樂可艾．法拉屋樂之父查馬克．法拉屋樂，為屏東縣泰武國小教導主任，近來因在《斯卡羅》飾演要角而名聲大噪，不過查馬克．法拉屋樂罹患癌症，身體十分虛弱，兒子時常協助分擔家務。

總統教育獎訪視委員邱儷萍表示，由於爸爸身體虛弱，樂可艾今年代表查馬克與學校，登上大武聖山領唱排灣族歌謠，令全校師生動容。

邱儷萍提到，出身原住民家庭的樂可艾非常有才華，除了多次代表學校出國交流演出，也多次在國家音樂廳演唱《太陽的女兒》音樂劇，更曾參與學校傳統歌謠專輯唱片，獲得金曲獎殊榮。