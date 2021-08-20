台股今(20日)盤中劇烈震盪，收在16341點，下跌33.46點，外資連續第4天賣超，賣超前10名中的友達、台積電、中信金、長榮航、中鋼、永豐金等6檔，投信都是買超，又出現內、外資對做現象，不過，在成交量排行榜中名列前茅的長榮、聯電則同獲外資、投信青睞，同步買超。

三大法人中，外資及陸資、自營商賣超，投信則是買超，分別為外資及陸資賣超145.13億元，自營商賣超24.63億元，投信買超21.42億元，合計賣超148.34億元。

其中，外資已連續4天大砍台股，4天共賣超台股751億元，權值股王台積電已成外資提款機，連續4天賣超逾7萬張，台積電今收在552元，下跌1.25%，已逼近年線價位，投信今日則是買超台積電503張。

不只台積電，今日外資與投信買賣超統計有多檔個股都呈現土洋對做情形，以面板股為例，外資是買超群創、賣超友達，而投信則是買超友達、賣超群創。

金控股也有類似情況，外資今賣超中信金、永豐金，但投信則買超這2檔；至於外資買超第3名、買超9797張的開發金，卻是投信賣超的第2名，共賣超3238張。

不過，位居台股成交量第2名的長榮以及第6名的聯電則都受到外資、投信青睞，同步買超，外資買超長榮3622張，買超聯電2953張，投信則是買超聯電615張，買超長榮525張。