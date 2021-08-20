今年清明連假第2天發生台鐵408次太魯閣號事故，國家運輸安全調查委員會下周一（23日）將公布事實資料報告。運安會主委楊宏智表示，該列車若未誤點6分鐘就不會發生事故；且司機員只有17秒可以煞車，反應時間不夠，「真的是運氣很不好。」

4月2日台鐵408次太魯閣號在花蓮清水路段撞上滑落邊坡的工程車而出軌，造成49死、逾200傷的重大事故。楊宏智表示，他們找到許多細節，包括工程車如何滑落邊坡？工程車卡在樹叢時，是否因使用怪手協助脫困，而又操作失誤，導致工程車滑落至鐵軌上？這些都是檢調及運安會調查的重點，下周一都會完整對外公布。

楊宏智日前曾表示，工程車因轉彎不慎而卡在邊坡樹叢，後續疑似要用怪手及吊帶協助脫困，但操作不慎導致工程車滑落軌道；不過經過詳細調查後，發現其實工程車沒有「卡」在邊坡，而是直接滑落，「只能說發生的原因很不幸。」

另外調查也發現，太魯閣號從和仁隧道南口出隧道後到事故地點，因為在隧道車速為時速是126公里，撞到工程車前降至123公里，從車速、操作紀錄上都能看出司機員有煞車，但反應時間並不夠，只有17秒，完全來不及。

楊宏智也提到，被告李義祥等人有想提醒列車前方有工程車滑落軌道等。另外運安會調查發現該列車行經該路段時誤點6分鐘，如果沒誤點就不會發生事故，真的是運氣很不好。