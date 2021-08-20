貓咪臉部傷勢最為嚴重(動保處提供／戴上容新北傳真)

動保處17日晚間接獲民眾通報，新北市蘆洲區黎姓男子為逼迫前女友復合，竟將貓咪關入外出籠、對貓潑灑滾燙的熱水，造成貓咪全身約20％有燙傷，其中臉部最嚴重，動保處獲報後經過搶救，貓咪目前在高壓氧病房中觀察，轄區警方已介入調查，該男子依動保法最高可處2年以下有期徒刑。

報案人指稱，黎姓飼主狠心對自己飼養的貓潑灑熱水虐待，並將燙貓行為錄製成影片發送給前女友威脅復合，從民眾提供影片可看到，黎姓飼主將貓置於寵物運輸箱內，再以熱水澆灌，貓咪的臉部燙傷最為嚴重，四隻腳掌及背部也有多處燙傷。

動保處表示，黎姓飼主惡劣行為令人髮指，幸好有愛心人士許先生第一時間前往及時救援，貓咪目前在醫院24小時監控下，在高壓氧病房中接受妥善治療，動保處也請醫院全力搶救務必要挽救生命，醫療費用將向黎姓飼主求償。動保處將依法將飼主移送法辦。

動保處補充，依法黎姓飼主可處2年以下有期徒刑，最高可罰200萬元，並列入禁止飼養名單，且要求參加動保講習及通報社會局做為高風險家庭關懷訪視對象。民眾如發現動物受虐，請撥打24小時專線02-29596353通報。