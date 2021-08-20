富邦悍將下半季主場賽事即將於下周展開，繼郭婞淳、羅嘉翎之後，悍將球團25日再邀請今年寫下台灣選手在奧運射箭個人賽最佳成績，同時也是在新北市土生土長的「國民小點心」湯智鈞蒞臨新莊棒球場，要為悍將開出精彩好球！

今年剛滿20的湯智鈞，從小在新北市長大，三級教育也都在新北完成。今年首度代表台灣參加奧運賽事，共射下混合團體16強、男子個人第4名、男子團體銀牌的優異成績。其中在個人賽中擊敗上屆金牌的韓國選手，為台灣射箭寫下新猷，也讓原本外號湯包的他人氣值瞬間標高，成功晉升為「國民小點心」。

在中職下半季即將展開之際，富邦悍將也一連公佈三位奧運選手即將為悍將開球，24日首戰由富邦集團長期贊助支持的「舉重女神」郭婞淳開出第一球，25日由近來人氣急速飆升的「國民小點心」湯智鈞接棒，26日再交給「跆拳道甜心」羅嘉翎開球，至於28、29日開球嘉賓則將於近期另外公布。