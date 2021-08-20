國內疫情趨緩降為二級，但八大行業仍尚未開放營業，警方17日查獲台中市北區1家小吃店，有女陪侍飲酒情形，警方發現店內座位區均未設隔板或其他防疫設施，酒客未落實實名制登記，現場查獲陣姓負責人、店員及酒客共14人警依違反傳染病防治法規定，函送法辦。

文正派出所長李建瑋指出，小吃店涉嫌違法販售酒類，店內設有投影布幕等視聽設備，卻未依規定營業登記，更離譜的是一旁竟然還有桌邊陪侍女子共同飲酒作樂，已明顯違反傳染病防治法規定，警方當場蒐證後，依法函請市政府相關單位裁罰。

據了解，該家小吃店經營僅2周，內部有卡拉OK提供客人歡唱，為刺激消費者來店率，祭出有女陪侍，除陪客人喝酒、唱歌、聊天，店內提供酒類飲食，有民眾看不下去，打電話報警檢舉。

警方調查，該店內有卡拉OK視聽設備，但未依規定營業登記；文正派出所員警至現場查處時，發現店家鐵門半掩，企圖躲避查緝，警方蒐證，依法函請市政府衛生局、經發局裁罰。

台中市警二分局長蔡元戎表示，微解封期間市民仍務必落實配合政府防疫政策，持續做好防疫措施，維護大眾權益，呼籲民眾為了自己健康也為了他人著想，千萬要理性遵守政府規定，警方若發現相關行業有違規營業情形絕不寬貸，將函請衛生單位開罰，請民眾注意遵守防疫規定，全民一起共同防疫。