1名網友日前在臉書貼出1張照片，照片中是1名女子站在輪框店前拍照，但店內的櫥窗玻璃反射出她的身影，身材相當火辣養眼，不僅身穿短裙露大腿，更是穿低胸上衣展現豐滿上圍，讓其他網友們紛紛笑說「誰還在看框，看頭燈比較重要」、「以為是賣車頭燈」；有人則找出女子本尊疑似是知名網路正妹「艾妃」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，圖片中是1名女子對著汽車用品店的好幾組輪框拍照，原PO則在貼文處寫道「請問，哪一組框比較好」，不過因該店鋪的櫥窗玻璃太過清晰，玻璃反射出拍攝女子的身影，只見她身材玲瓏有緻，有著1雙白皙長腿和豐滿上圍，身穿低胸上衣露出乳溝，讓網友看了紛紛噴鼻血歪樓留言。

1名網友日前在臉書貼出1張照片，照片中是1名女子站在輪框店前拍照，但店內的櫥窗玻璃反射出她的身影，身材相當火辣養眼。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

網友留言說，「框別買了，先幫她買一件大一點的衣服」、「車頭燈很亮」、「不如換車頭燈」、「這年頭誰還在看框，看頭燈比較重要吧」、「是賣輪框嗎？我以為是賣車頭燈」、「我覺得燈比較美」、「車頭燈先選了，誰跟你選輪框」、「那個燈會不會大了一點，不用遠，近光燈就很強了」、「這LED頭燈不錯」。

不過原PO疑似並非照片中的女子，有其他網友留言神出女子本尊，疑似就是知名JKF女郎「艾妃Aifei」，她不僅擁有「I cup」傲人身材，還經常在網路上曬出她的粉紅色Mazda MX-5跑車與不少火辣照片，曾出過寫真集，也有在個人頁面上販售汽車用品，是人氣相當高的網紅正妹。