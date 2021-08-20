大魯閣草衙道轉型Outlets，明年農曆年前將以全新的「SKM Park」國際級生活複合式Lifestyle Outlets面貌登場，昨（19日）起至9月15日大規模改裝出清，全館滿3000送300，超過50家品牌全面3折起，會員享點數燒點大回饋，最低可用1點起兌換指定商品。

大魯閣草衙道昨起改裝出清，全館滿3000送300，超過50家品牌全面3折起。（大魯閣草衙道提供）

改裝出清期間，全館指定專櫃消費滿3000送300(電子商品券200元+鈴鹿賽道樂園抵用券100元)、8月22日前卡友獨享消費滿1萬元送超輕量「eminent 20吋登機箱」；另，更擴大推出會員點數折抵優惠方案，8月2日至9月15日，持大魯閣草衙道會員卡、行動會員卡(會員綁定APP)扣會員點數，最低扣1點可兌換指定商品，即日起持會員卡過卡還能獲得茶飲。

adidas HIROKO TAKAHASHI上衣，8月31日原價1490元、特價1043元，7折。（大魯閣草衙道提供）

此外，還有超過50家人氣品牌祭出3折起超值出清商品，包含大型家具、廚房用品、臥室寢具到休閒服飾鞋款等，部份將於8月底結束營業的品牌，全面推出獨家、超值的出清商品，包括韓國人氣品牌iloom怡倫家居即日起至9月5日部分福利品出清，指定組合再折3000元起；料理好幫手LocknLock樂扣樂扣全面4折起，滿888元現折188元(特價優惠品除外)；南台灣玩具控天堂，公仔收藏達人最愛的野獸國指定系列商品享88折，全館滿3000元現折300元；知名都市休閒風服飾品牌olivo即日起至8月31日單件8折(經典系列除外)，部分商品單一特價990元起；運動潮牌NIKE、adidas、adidas KIDS、New Balance、FILA等7折起。

NIKE Air Max 270 React女款球鞋，原價5400元、特價3780元，7折。（大魯閣草衙道提供）

至於，活動期間鈴鹿賽道樂園，推出199元的草粉同樂券2＋2（11項設施任選2項＋五大設施選2項）；同時，為感謝全台防疫第一線人員的辛勞，12月30日前招待軍警醫護人員免費暢玩，凡於購票時出示醫護或警消相關證件，本人可免費暢玩，陪同者可享購票半價優惠(原價980元)、卡丁車票價325元(不含100元講習費)。