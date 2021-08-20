桃園流行音樂露天劇場自2019年12月開工後，2021年6月正式完工更命名「桃園陽光劇場」，桃園市長鄭文燦指出，該劇場最高可容納1萬5千名觀眾，並預計2022年起規畫舉辦演唱會、光雕藝術以及露天電影等文化表演活動。

桃園擁有悠久的音樂文化，包含鄧雨賢、鳳飛飛以及賴碧霞等著名音樂人物皆出身桃園，為積極規劃桃園市有屬於自己的國家及流行音樂場域及國際原住民族文化園區，日前市府辦理的桃園流行音樂露天劇場於2021年6月正式完工，鄭文燦表示，預計2022年起將規畫開始舉辦文化表演活動。

鄭文燦表示，該劇場適合舉辦演唱會、露營野餐、藝文表演、光雕藝術、露天電影等多元活動，且文化局已規畫2021年12月鐵玫瑰音樂節將移師至陽光劇場舉行，並於聖誕節舉行開幕啟用音樂會，更強調，市府已向經濟部爭取文化科技5G計畫，鄭表示未來將運用陽光劇場做5G轉播實驗場域，讓異地轉播也能達到如臨現場的效果。

桃園市新建工程處指出，該劇場面積超過1萬6千平方公尺，並規畫為地上2層、地下1層的建築，新工處說明，戶外劇場周邊設置多個出入口，表演後可讓人潮迅速進入及疏散，出入口亦設有充足洗手間數，草坡下特別的排水系統，讓排水僅需24分鐘，強調工程以「人本精神」出發設計，提供民眾優美的休憩場地。

此外，國際原住民文化創意產業園區及原文會暨元語會址亦將陸續完工，鄭文燦說，未來國際旅客抵達桃園國際機場，第1站就可以前往青埔國際原住民族文化創意產業園區，感受台灣原住民族的豐富文化內涵，強調相關建設將成為桃園亮點，甚至是台灣的亮點。