國內國高中小9月1日實體開學，教育部以每位學生100元進行經費設算補助各校購買防疫物資，但中央大學附屬中壢高級中學指出，隔板最低就要60元，扣除隔板就難以再購買其他防疫物資，強調經費明顯不足。

因應9月1日實體開學，日前教育部以每位學生100元進行經費設算補助各校購買隔板、快篩試劑、口罩及消毒酒精等防疫物資，但中大壢中指出，隔板最低就要60元，快篩試劑更高達250元以上，扣除必須購買的隔板後所剩無幾，校方稱，100元的補助確實難以購齊物資。

桃園市政府教育局指出，經市府了解隔板市場後，鼓勵各校以60到80元的額度為原則購買隔板，但中大壢中指出，開學後校內估計約有50人須定期快篩才能入校，如以扣除最低價60元購買隔板的狀況下計算，最多僅能提供約4到6次的快篩，更何況加入口罩、酒精的花費，經費明顯吃緊。

防疫補助多寡依學生人數而定，也讓經費的分配成為難題，有校方人士指出，各校學生人數不同，擁有的資源也不同，且100塊防疫補助必須至少扣掉一半的隔板費用，對於國中、國小或人數較少的學校，因為額外的資源較少，在籌備防疫物資的經費上，確實難以支應。

教育局表示，除教育部補助的防疫物資補助預算外，在過去預算中已在衛生、體育相關預算中編入防疫相關預算，各校可先使用校內現有資源進行購買，更進一步表示，局處仍備有一定經費，如有學校在防疫物資的購買上遇困難，仍可以專案向教育局申請經費，強調教育局將全力協助防疫物資的購買。