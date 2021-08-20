韓國偶像男團iKON當年打著天團BIGBANG師弟身份出道，更以一首〈Love Scenario〉創下各項音樂排行榜紀錄，儘管曾遇到隊長退團事件，但人氣仍相當火熱；人氣成員Bobby（金知元）今（20）日無預警在IG上傳一封手寫道歉信，宣布準備和女友結婚，9月升格奶爸，先有後婚讓大票粉絲崩潰。

iKON成員Bobby在團體中有相當高人氣，過去更拿過嘻哈饒舌選秀節目《Show Me The Mony3》的冠軍，高創作實力和帥氣外型一直以來都是迷妹追逐的目標；豈料1995出生、今年底才滿26歲的Bobby，今日在IG發文，貼出一張手寫道歉信的照片，自曝準備和女友結婚，而且9月就要當爸，為南韓演藝圈投下震撼彈。

道歉信中寫到，Bobby經過多方考慮，決定和粉絲告知他已和相愛的人（女友）約定好結婚，自己將在9月成為父親，雖然對於要有新家庭一事感到開心，但對粉絲很抱歉，所以才認為要盡快告訴大家；Bobby最後也表示，會更努力報答一直支持等待他們的粉絲，也會讓自己成為不愧對大家的人。

不過，Bobby自曝先有後婚一事雖然很有誠意地道歉，但粉絲似乎都無法接受，紛紛崩潰留言，「蛤？過幾天女友就要生了，現在才和粉絲說？、「現在公布戀情流行說『我有個孩子』嗎？」、「可以到此為止，不要再有這種風氣嗎？」、「1995年出生才多大？年紀比我小的偶像要比我先當爸」。