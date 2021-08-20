在疫情逐漸降溫，民眾心中也渴望換個視野、換個場域，藉著旅遊體驗不同的生活的初秋，不妨走過彩虹橋，進入深山的獵人學校，響徹雲霄與山谷的部落之聲，特殊的泰雅文化之旅，帶來提升淨化的五感體驗！

原住民族行政局林日龍局長表示，「發展部落山水輕旅行旅遊品牌，不僅是為刺激提升原民地區旅遊市場，促進周邊觀光效益、提高經濟產值，同時也鼓勵在地原民回鄉創業，讓部落產業朝向穩定的永續發展」。(戴志揚翻攝)

桃園市政府原住民族行政局局長林日龍、復興區區長游正英、風景區管理處處長廖育儀、陳瑛議員等眾位貴賓到場出席，並匯集十個泰雅部落代表共襄盛舉，同時邀請旅行業相關業者到場一同交流，為疫後安心旅遊做足準備，共同促進旅遊市場創新發展。(戴志揚翻攝)

桃園市政府原住民族行政局為讓遊客深入原鄉部落，舉辦2021桃園復興部落山水輕旅行記者會，運用傳統部落工藝創作、文化祭儀、生活習俗等，踏訪桃園台7線去探索美麗原鄉，旅遊路線除了可以欣賞復興區當地豐富生態資源，更具有獨樹一格的特色—泰雅部落，今年更有六大部落集結，擴大串聯推動部落旅遊，包含可以認識有機蔬菜、動手體驗摘菜入菜體驗食農生活的卡普部落，同時結合部落美食打造原食部落餐桌，讓遊客在不能出國的期間，體驗在地人文及土地的交流。

『前進復興，原食崛起』除了從原始取材，結合原住民風味食材、原味呈現的”原”食饗宴，享受舌尖絕佳味蕾。同時還有泰雅紋面、多樣手作DIY、迎賓泰雅歌舞帶動跳體驗，豐富的部落文化旅程。(戴志揚翻攝)

『前進復興，原食崛起』除了從原始取材，結合原住民風味食材、原味呈現的”原”食饗宴，享受舌尖絕佳味蕾。同時還有泰雅紋面、多樣手作DIY、迎賓泰雅歌舞帶動跳體驗，豐富的部落文化旅程。(戴志揚翻攝)

記者會在羅浮泰雅故事公園盛大展開，並有桃園市政府原住民族行政局局長林日龍、復興區區長游正英、風景區管理處處長廖育儀、陳瑛議員等眾位貴賓到場出席，並匯集十個泰雅部落代表共襄盛舉，同時邀請旅行業相關業者到場一同交流，為疫後安心旅遊做足準備，共同促進旅遊市場創新發展。

2021部落山水輕旅行，導入文化體驗規劃深度文化旅行；除了豐富的泰雅文化底蘊、原鄉特色美食以外，還有知名的復興必訪觀光景點，踏上彩虹橋，向回音谷吶喊還有原民竹管琴音樂饗宴的溪口部落；走進狩獵步道，體驗陷阱跟射箭的快感，趣味獵人學校嘎色鬧部落；認識泰雅神聖作物小米與傳統小米祭典文化的羅浮部落；映射七彩的彩虹谷，品茶說茶的風雅茶席體驗的高坡部落及過去是泰雅獵場的山蘇的故鄉卡拉部落，依據各個部落不同的地理環境與特色，規劃各具特色的旅遊路線。

『前進復興，原食崛起』除了從原始取材，結合原住民風味食材、原味呈現的”原”食饗宴，享受舌尖絕佳味蕾。同時還有泰雅紋面、多樣手作DIY、迎賓泰雅歌舞帶動跳體驗，豐富的部落文化旅程，還可以一覽復興區群山繚繞的壯闊美景，也有百年歲月風格的景點—大溪老茶廠、基國派教堂、角板山行館；後山景點拉拉山神木區、巴陵古道生態園區、卡拉教堂等，還有原民藝術、手工藝品創作的桃原好棧、原住民文化會館，看見文化故事與生活智慧。精彩豐富的一日遊、二日遊行程，原民藝術絕對讓你深深著迷，一起感受那份觸動內心的感動。

原住民族行政局林日龍局長表示，「發展部落山水輕旅行旅遊品牌，不僅是為刺激提升原民地區旅遊市場，促進周邊觀光效益、提高經濟產值，同時也鼓勵在地原民回鄉創業，讓部落產業朝向穩定的永續發展」。

今年疫情影響許多產業生態與生活，在國人共同努力之下，疫情稍顯舒緩，是時候給自己一個放鬆喘息的理由，部落山水輕旅行也彈性因應防疫政策，提供小團旅遊方式，不用擔心人員密集，用小車小團分流讓你安心旅遊，前往復興山林、解放心靈FUN輕鬆！