大法官今天宣布勞基法49條第1項「女性夜間工作需經工會同意，若無工會則需經勞資會議同意」違憲，意謂即日起資方不需經工會同意即可指派女性夜間工作，勞動部認為，宣告違憲僅有49條第1項，但如果符合第3項的「女工因健康或其他正當理由，不能於午後10時至翌晨6時之時間內工作者，雇主不得強制其工作」，否則可依勞基法處6個月以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

勞動部條件司司長黃維琛表示，勞基法49條第1項源自於工廠法，原本要求要是國家經濟重大影響、晝夜輪班等情況才可以，並要送當地主管機關核備，後來在2001年討論後才放寬，但也要求應經工會或勞資會議同意。

黃維琛說明，當初會要求要求女性保護，主要在於女性承載生兒育女責任，因此針對生理因素考量，而勞基法也基於女性夜間工作保護的脈絡，但大法官認為違反性別平等，勞動部為行政機關，當然受到解釋案拘束。

黃維琛提及，若原本公司有提供如交通車、交通津貼等福利，應屬工作契約內保障，則仍應提供；至於原本49條第5項提及「懷孕或哺乳期間女性勞工」不得在晚上10時至早上6時工作，如依大法官解釋的「該法條為追求保護女性勞工之人身安全、免於違反生理時鐘於夜間工作以維護其身體健康，並因此使人口結構穩定及整體社會世代健康安全等，均屬重要公共利益」應該不違憲，但會盡速邀集專家學者釐清。