國內本土疫情爆發，衝擊民進黨2022年縣市長選舉的選情，資深媒體人單厚之分析認為，民進黨如今更大的危機是，在台北、新北、桃園這3大直轄市，找不到可以一搏的主帥，來提振整體的士氣及選情。民進黨可能會推出陳時中扮演「最強犧牲打」。

單厚之19日在美麗島電子報撰文分析指出，受疫情影響，民進黨2022年縣市長的選情急轉直下，除了南部幾個連任縣市選情相對穩定外，北部的桃園市、新竹市都不樂觀，台北市長選舉也沒太大希望。民進黨更大的危機是，台北、新北、桃園3大直轄市，民進黨找不到可以一搏的主帥，來提振整體的士氣及選情。因主要戰場選情若太過懸殊，勢必會連帶影響其他縣市，縣市議員的選情也會因為沒有足夠分量的「母雞」，而受到拖累。

單厚之表示，為了解決這個問題，民進黨把腦筋動到陳時中頭上，他們針對陳時中做了多份民調，陳時中對上國民黨立委蔣萬安、新北市長侯友宜雖然都難以取勝，但陳時中已是民進黨在台北、新北、桃園市能推出的最強人選，可讓選情不至於崩盤。也就是說，民進黨對陳時中的期望，並不是能夠選贏，而是要他扮演「最強犧牲打」；他們只要陳時中能撐住場面，有話題性，引發社會關注，凝聚綠營支持者，讓選情不至於一面倒，就算達到目的了。

單厚之接著指出，不過，過去幾個月陳時中犯的錯、還有講錯話，發生在任何一個候選人身上，都是不可承受之重，足以毀掉選情，雖然綠營支持者對陳時中有高度的熱情，但陳時中對中間選民沒吸引力，整體來說是負債而非資產。