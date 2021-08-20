Janet視訊過程中大兒子Egan亂入搶風采。（公視提供）

李明璁、李霈瑜（大霈）主持的公視《保持聯絡》第1集主題「自學與共教」，分別邀請藝人Janet（謝怡芬），以及來自香港的國文老師鄭淑華分享自身經歷。Janet與老公George結婚6年，育有2子Egan和Dylan，前陣子因三級警戒全家宅在家防疫，也面臨4歲大兒子在家自學的教育課題。

Janet表示差不多有1個月的時間都24小時整天待在家，坦言「以前的我是完全沒有辦法待在家的人，現在必須要長時間在家，有時受情緒真的會控制不住。但我們盡量會維持一個時間表，分配好每天的固定行程，才能維持正常生活。」

Janet夫妻倆分享帶著孩子做運動、DIY課程，還有George裸上半身與兒子熱舞的自錄影像也在節目中曝光。Janet苦笑認為在家帶小孩比去外面工作還要累，但還是不忘散播正能量為其他家長打氣，「我們不是專業的老師，所以一定會有發生錯誤或是很慌的時候，我覺得有的時候就是要放輕鬆，不要給自己太大壓力也不要太過自責。」

節目拍攝過程中遇到大兒子Egan在一旁搗亂的小插曲，還即興分享一則腦筋急轉彎，模樣十分可愛，搶盡了媽媽的風采搶鏡，令Janet哭笑不得表示：「這就是我現在的生活！」而這種意想不到的插曲也讓李明璁也大嘆，「在家錄節目其實真的不比正常拍攝方式輕鬆！」

《保持聯絡／Alone Together》每集將以Call out視訊的方式，邀請來自各界的來賓一起探討疫情底下生活樣貌的改變、與自我成長的分享，是個深具時代意義的節目，全系列13集，明天(8／21)起，每周六上午10點在公視頻道首播，當晚8點於「公視＋」、「公視 PTS 臺灣」Youtube頻道上架。