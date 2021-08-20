今年逢前輩藝術家席德進逝世40周年，一系列特展紀念活動，除了認識這位前輩藝術家，也從他的作品中看見早年的台灣之美。

近日改編自小說《傀儡花》的電視劇《斯卡羅》倍受熱議，劇中還原了19世紀南台灣族群與外來者的服裝、場景，前輩藝術家，已故40年的席德進作品，兰金十十田金亦有許多早期台灣民房、風景，他曾說：「我熱愛著台灣，這兒的人和景物，永遠是我藝術所依賴的酵母。」

席德進1923年生於四川，1948年來台，他師承林風眠等留法菁英，並曾於60年代旅居歐美6年，受到美國抽象表現主義、普普藝術時期的影響。回台後他投入台灣各地的民俗采風，走遍台灣鄉野，尤以融合東西方繪畫的技法，呈現台灣的自然人文特色。

席德進曾以《瑞演海岸》回贈張大千所送的《荷花》，該畫作亦可謂其藝術之大成，寫生自台灣東北海岸，融合東西方繪畫精神。大量取景於台灣，席德進的作品中有不少台灣特色的山巒、植物，亦深挖多元的常民文化，如《賣鵝者》、《閑坐》乃至描繪台灣廟呈的《關渡宮》、《廟》、《土地廟》等，饒富民俗趣味。

席德進於1981年病逝，他的好友組成財團法人席德進基金會，將其遺世畫作保留下來，並於1992年捐予台灣省立美術館（今國立台灣美術館），逢席德進逝世40周年，《茲土有情-席德進逝世四十週年紀念展》將巡迴國美館、嘉義市立美術館、國父紀念館等地展出，另台東池上穀倉藝術館也將推出上、下兩檔特展，上檔以美術館藏為主，下檔為私人收藏，可見其公、私兩個面向。

除了作品展，今年也在為席德進逝世40周年而為其在台中大度山的花園公墓進行維修，他的墓園當初是由他親自手繪草圖，由李乾朗設計，附建紀念碑及方亭，四周以閩南式斗砌紅磚牆圍起，有如封閉之住宅。園內的紀念碑，碑額由張大千所題，碑文為作家谷風所立傳，是少數以傳統建築形式規畫的墓園造景，長期以來是中部地區建築系學生參訪的範例，年久損壞後，今年得以依原貌修繕。