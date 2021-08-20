國產高端疫苗備受爭議，一位20歲女學生預第六輪要接種高端疫苗，無奈卻挨批是「白老鼠」、「被綠色洗腦」。她發文強調，每個人都有自己的考量，請大家尊重每個人的疫苗選擇，高端有高端的優勢，「哪家疫苗沒副作用？」

女學生19日在Dcard以《我要去打高端，請尊重我的選擇》發文表示，自己今年剛滿20歲，已預約好8/24施打高端疫苗。身邊友人得知後，卻紛紛對他酸言酸語，「蛤妳敢打哦」、「妳家挺民x黨的齁」「笑死啦，妳趕快去打，到時候國外疫苗留給我」。甚至連駕訓班教練都說她去當國家的白老鼠。

「被講到有點煩了」，女學生指出，笑別人打什麼品牌疫苗真的很沒有意義，重尊別人的選擇是一件基本的事。她提到，那些一開始意願只勾莫德納的人也是笑打AZ的人，結果還不是搶AZ搶得要死，「全部，都很沒意義」。

女學生表示，「我也同樣尊重不打高端的人，尊重大家各自的選擇」，每個人考量的點都不一樣，各自對自己的選擇負責就好。她說，當初對高端也抱著存疑，但參考了退休醫師的父母意見後，她認為「高端有高端的優勢」，屬於蛋白疫苗，副作用少，但也存在沒做三期試驗、緊急授權的爭議。

「哪家疫苗沒副作用？各家廠牌的疫苗都有」，女學生強調，自己不是只選高端，而是有什麼疫苗就打什麼，只是高端先來。加上自己從小過敏，打流感疫苗的副作用很大，所以願意選擇高端。

第六輪高端疫苗共有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數的66.61％。（圖／食藥署提供）

女學生不甘心說，不懂為何選擇高端就要一直被說是「白老鼠、被綠色洗腦、笑死智障」，她認為「就只是一個疫苗的選擇而已」，希望大家能學著尊重他人的選擇。不管打哪家品牌仍要做好防疫，口罩都要戴好都要勤洗手。

對此，網友紛紛表示，「我尊重啊，但抱歉我內心可能是嘲笑，不過不會表現出來」、「一定要打的，我股票都買了」、「希望妳打完之後不要因為覺得自己有謎之防護力就鬆懈！另外，希望妳這輩子都沒有想出國留學的想法，或是出國去玩建議你多準備一條錢隔離」、「打啊，總比沒得打好，大不了幾個月後再打一劑」。

截至今天（20日）中午登記截止，第六輪高端疫苗共有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數的66.61％，衛福部長陳時中表示，預約的人都可以打到疫苗，第六輪疫苗將在8月23日至8月29日施打。