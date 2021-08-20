曾演出電影《風雲：雄霸天下》的日本資深影星千葉真一，昨(19日)不敵新冠肺炎惡化，於下午5點26分過世，享壽82歲，噩耗傳出令親友、影迷震驚不捨。他的大女兒真瀨樹里今日也在社群網站po文悼念父親離世，強忍淚水透露她接到父親病危通知，下班後趕到醫院，仍未能見到父親最後一面，也成為她心中難以抹滅的遺憾。

千葉真一遺體今日火化，骨灰已送回他千葉縣的寓所安置。他與第一任妻子野際陽子所生的大女兒真瀨樹里透露，父親在7月底確診新冠肺炎，依照日本防疫指示在家療養，父親節當天送醫治療，雖然病情一度好轉，但仍因肺炎再度惡化，不幸離世。據悉，千葉真一生前並未接種新冠肺炎疫苗。

真瀨樹里難過表示，她接到父親病危通知，下班後隨即趕赴醫院，最終仍無法與父親見上一面，「但是我可以看著他的臉，看起來很平靜，似乎不是很痛苦。」更稱不久前才和父親通電話，電話中千葉真一的聲音充滿活力，也讓她更加難以接受父親過世的事實。

另外，千葉真一與第二任妻子生的2個兒子新田真劍佑、真榮田鄉敦，都繼承他的衣缽進入演藝圈，新田真劍佑今年5月確診新冠肺炎，目前仍在美國拍戲；而正在拍攝日劇《約定的灰姑娘》的真榮田鄉敦，雖然有趕到醫院，仍因為疫情限制關係，無法與父親見上最後一面，對此他向日媒回應會守住與父親的約定。