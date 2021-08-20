受疫情影響，華山基金會屏東縣各愛心天使站的小額捐款大幅下滑，嚴重衝擊服務經費，國泰人壽展業枋寮通訊處得知後，自發性發起「疫起把捐款當成錢母 守護華山老寶貝」公益活動。（謝佳潾攝）

受疫情影響，華山基金會屏東縣各愛心天使站的小額捐款較去年同期減少4成，嚴重衝擊服務經費，國泰人壽展業枋寮通訊處得知後，自發性發起「疫起把捐款當成錢母‧守護華山老寶貝」公益活動，盼大家一起照顧弱勢長輩。

華山基金會指出，疫情衝擊各行各業，連帶基金會的募款也受波及，今年1至7月的募款額，比去年同期減少4成，真的很擔心明年的照顧經費預算會出問題，往年就曾因人力與經費不足等原因，最南的恆春與最北的霧台天使站不得不撤站。

華山說，華山基金會在屏東地區服務1321位弱勢長輩，而大屏南地區服務的近130位長輩中，待認助協助的長輩多達7成，若募款金額持續下降，孤老服務將面臨很嚴重的考驗，因此真的急需各界伸出援手協助挺過難關。

對此，長期募捐華山的國泰人壽展業枋寮通訊處得知屏東各天使站困境後，主動發起「疫起把捐款當成錢母‧守護華山老寶貝」公益活動，盼藉此拋磚引玉並提供在地認助服務經費，邀請大家重視弱勢長輩需求。

國泰人壽展業枋寮通訊處及郭秋娥課長指出，許多同仁有每月小額定期捐款的習慣，因此大家突發奇想，以「把捐款當成是錢母」的設定，透過做愛心又可討好彩頭的形象，幫助華山募款，呼籲更多業務夥伴或客戶一起有錢出錢、有力出力，共同守護台灣的老寶貝，讓大家陪他笑，伴他老。

對於國泰人壽的傾力相助，華山感激不已，華山稱，國泰人壽展業枋寮通訊處真的有很多職員響應每月1250元支持常年服務的小額捐款，他們每天省下10至40元的飲料或咖啡錢，真的幫助不少弱勢長輩，也盼社會企業的重視，能帶動整體捐款、一同認助扶老。