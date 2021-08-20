中央銀行公布第二季國際收支，經常帳順差衝高至280.4億美元，創史上同期新高及單季次高，主要因出口1103億美元及進口881.3億美元、雙創歷史新高，至於金融帳淨流出250.7億美元，同樣創史上同期新高及單季次高，並且已連續44季淨流出，續創史上最長淨流出紀錄。

央行官員表示，第二季經常帳順差增加明顯，主要包括商品貿易順差221.7億美元、年增59.7億美元，反應疫情後全球景氣逐步復甦，激勵遠距商機及新興科技應用需求高成長。其次是服務收支順差25.2億美元、年增15.8億美元，反應貨運收入增加。

但初次所得順差39.2億美元、年減6.9億美元，因銀行國外利息所得減少，及支付非居民直接投資所得增加。二次所得逆差5.6億美元、年減1.6億美元。

央行官員指出，第二季金融帳淨流出大幅增加94.8億美元，也較去年同期大增99億美元，累計44季以來淨流出金額達5686.6億美元，換算約當新台幣15.8兆元或逾7年的全國稅收總和，主要是保險業及銀行業赴海外投資增加，及外資減持台股，減少7.6億美元。

央行準備資產第二季增加36.2億美元，季減69.2億美元。央行官員解釋，先前二季增加較大，第二季回復常態範圍。累計前二季經常帳順差541.6億美元，金融帳淨流出406.6億美元，央行準備資產增加141.7億美元。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。如由民間部門持有即金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。