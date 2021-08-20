清華大學前校長劉炯朗院士於去年底突然辭世，各界萬般不捨，台達集團創辦人暨基金會董事長鄭崇華先生，與劉校長私交長達30年，深知劉校長生前以廣播工作推動科普教育不遺餘力，因此委請電台製作「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站（https：／／www.chunglaungliu.com／），只要上網就可以收聽劉校長15年來逾800集的精采節目，內容橫跨文學藝術、自然科普、數位社會、生活雜感等4大類，也可以透過不同的Podcast平台免費收聽，讓劉校長的影響力持續在空中發聲。

「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站，取名自劉校長當年赴美學成歸國，回到台灣出版的第一本雜文集《愛上層樓》，網站除介紹個人生平及諸多榮耀之外，主要收錄他過去15年花費心力製作的逾800集廣播節目，並將精彩內容經過整理及優化，以全新的Podcast型態及數位廣播模式重新公開，如今在Apple Podcast及Google Podcasts等數位平台均可收聽，期許新一代的年輕閱聽眾能夠如聞其聲、如見其人。

劉校長不僅是享譽國際的資訊科學界先驅，在電腦輔助設計、離散數學等領域皆有傑出貢獻，更是華人世界知名的教育家、桃李滿天下。早年從成功大學一路到麻省理工學院深造、再應聘至伊利諾大學任教，之後回台擔任清華大學校長，並當選中央研究院院士，除了在校園灌溉青年幼苗，2005年接下IC之音的電台主持工作，他又將博覽群書與豐富的人生閱歷，匯聚為「我愛談天你愛笑」、「落花水面皆文章」等叫好叫座的廣播節目，每周與聽眾在空中相聚。

台達集團創辦人暨基金會董事長鄭崇華表示，劉校長不僅是獲獎無數的傑出學者，更是位永不停下學習腳步的智者。2015年12月全球聚焦改變世界的《巴黎氣候協定》（Paris Agreement），劉校長風塵僕僕地陪同台達團隊前往出席許多活動，還以杜甫詩句「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」期勉台達，令人感佩。如今希望透過最新的數位傳播科技，讓更多人感受劉校長睿智、幽默的言談，以及親切文雅的大師風範。