《斯卡羅》引發廣大迴響，而屏縣府在近3年也透過歷史場域再造計畫，以「羅妹號事件」與「牡丹社事件」製播2部紀錄片＜社頂的孩子＞、＜SEVALITAN＞。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

史詩台劇《斯卡羅》引發廣大迴響，而屏縣府在近3年也透過歷史場域再造計畫，以「羅妹號事件」與「牡丹社事件」為出發點，耙梳歷史紋理並製播2部紀錄片＜社頂的孩子＞、＜SEVALITAN＞，將讓台灣島上關鍵的歷史能被清楚解讀。

屏縣府表示，發生在恆春半島的「羅妹號事件」、「牡丹社事件」是台灣首次以國際事件進入世界的開端，而在史詩級旗艦劇《斯卡羅》的熱播下，更是掀起歷史討論潮，但其實縣府早在3年前即以歷史場域再造精神為核心，進行相關的田野調查、考證研究。

縣府說，從2019年舉辦國際學術研討會、國內外學者以及在地文史工作者共同發表研究成果，到2020年舉辦人才培訓與歷史教育營相關計畫期間，歷時2年拍攝完成羅妹號事件紀錄片〈社頂的孩子〉、牡丹社事件紀錄片〈SEVALITAN〉，片長各為90分鐘，從多元的角度解析歷史事件之於屏東與台灣的重要意義。

縣府文化處指出，羅妹號事件紀錄片〈社頂的孩子〉，將於21日中午12點半於公視播映，由導演柯合倍深入屏東部落，透過史料蒐集、訪談耆老，以動畫結合實景，重現羅妹號事件發生始末及後續帶來的影響。

此外，也將於9月3日、10日晚間8點在墾丁馥蘭朵飯店《回春去——重返26號公路》活動中授權播放，文化處說，看了《斯卡羅》也一定要看這部紀錄片，會有更具體的族群分布、國際關係及歷史背景的概念。而另部由胡皓翔導演的牡丹社事件紀錄片〈SEVALITAN〉，預計在今年9、10月辦理盛大首映。

文化處強調，針對羅妹號事件及牡丹社事件，縣府持續進行漫畫出版、策展及場域修復、文史觀光推廣、舞蹈劇場等，盼帶領民眾用全新的觀點認識台灣歷史，學習尊重多元族群文化。