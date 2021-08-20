南亞專家指出，由於塔利班背後主要由巴基斯坦和中國大陸提供支援，因此同時與雙方關係緊張的印度，將成為該組織掌控阿富汗政局的「最大輸家」；該專家也痛批美國政府始終對巴基斯坦的所作所為視而不見。

專精南亞與反恐事務的喬治城大學華爾希外事學院（Edmund A. Walsh School of Foreign Service）安全研究計畫（Security Studies Program）副教授費爾（C. Christine Fair）告訴獨立記者布山（Ranjit Bhushan），在塔利班控制阿富汗後，以巴基斯坦為基地的穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed，JeM）和巴基斯坦塔利班（Tehrik-i-Taliban Pakistan，TTP）將「回歸故土」，中國大陸也能將礦產豐富的阿富汗納入「一帶一路」經濟圈，獲得大量利益。這讓印度成為「最大的輸家」。

費爾指出，在過去20年之間，巴基斯坦持續招募、訓練在印度和阿富汗活動的眾多恐怖組織，如果缺少該國軍事和情報機構的大力支援，塔利班將無法成為真正的武力威脅，只會是一種「騷擾」。

費爾更痛批美國「道貌岸然」地指責阿富汗政府自己不出力，以證明美國撤軍的正當性，但拜登「明知美國做得不夠」，因為從他擔任副總統的歐巴馬時代開始，就有多名專家進行過大量對巴基斯坦行為的評估；但華盛頓多年來持續無視伊斯蘭馬巴德政府對塔利班提供資金與物資的行為，不斷拒絕對此進行針對性的制裁。拜此所賜，巴基斯坦一面自美國援助中獲益，同時打擊美國在該區域的努力，最終讓阿富汗重回1990年代的混亂局勢。