苗栗縣政府提供家長與6歲以下孩子享受優質的親子共玩、安全遊戲的空間和育兒資源，擇定頭份市興建全縣首座親子館，規畫頭份市兒童及青少年育樂設施，20日苗栗縣長徐耀昌持鏟動土，並焚香祝禱工程順利。工程預計明年10月完工，屆時將提供有趣、輕鬆、好玩的共玩場地與遊戲。

頭份市為人口成長與新興科技產業發展區域每年移入年輕人口呈現正成長趨勢，區域須配合提供育兒資源，縣府投入1億6200萬元，利用后庄國小文小六用地，在幼英街與幼英街37巷交叉路口新建親子館主建築物，規劃1棟主館1至2層鋼構造、1棟副館3層鋼構造及連通空橋。

建築師宋苾璇20日簡報說明頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程。宋苾璇指出，親子館主建築物以興建 1 棟主館 1 至 2 層鋼構造、1 棟副館 3 層鋼構造及連通空橋，新建親子館總樓地板面積約 2050 平方公尺。

主館1層至2層空間規畫親子休憩區、遊戲區1，提供0到2歲的幼年孩童遊戲、遊戲區2則提供3到6歲孩童嬉戲空間，大肢體活動空間，另有門廳原野樹屋區、體驗教室、服務中心、中庭遊樂區包含沙坑樹穴、小汽車區、結合爬網及滑梯遊具設施，還有半戶外戲水區、屋頂花園、廁所等設施。副館1至3層空間規畫閱覽區、諮詢室2間、手創藝術教室1間、廁所等活動空間。

徐耀昌表示，考量頭份、竹南人口佔全縣比例一半，且兩市鎮高樓大廈林立，亟需親子休憩空間，因此在頭份后庄興建大型親子館，也是全縣首座室內親子館，將區分年齡層提供不同的設施，並有動態、靜態等活動空間與功能，透過社區化全功能、多様化、 安全、優質親子活動據點，增進親子間的「互動、遊戲、成長」，打造頭份友善育兒場域吸引更多人口移入，提升親子間、孩子間、家長間及家庭間的互動，在親子館共玩共讀、提供有趣、輕鬆、好玩的共玩場地與遊戲，希望長輩或年輕人帶自己的心肝寶貝，能到此享受完善的遊戲空間。